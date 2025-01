Betiltották Alföldi Róbert színdarabját Győrben, a polgármester magyarázatot vár erre

A darab törléséről szóló közlemény először a Kultúrbrigád Színház közösségi oldalán jelent meg. Mint írták, őket is meglepetésként érte, hogy miután elkezdték szervezni az előadást Győrben, a korábbi szabad időpont hirtelen foglalt lett.

„És miközben ezt szerveztük, bennünket is ért egy meglepetés. Kedves győriek, eredetileg nálatok, az Audi Arénában is szerettünk volna fellépni, meg is volt az időpont, de az Audi Aréna vezetése, amint megtudta, melyik előadásról van szó, hirtelen közölte, hogy egyeztetnie kell a feletteseivel, majd hirtelen az addig szabad időpont nem lett szabad. Vagyis betiltottak bennünket Győr városában, úgyhogy a kedves nyugat-magyarországi érdeklődőket arra kérjük, Veszprémben tiszteljenek meg bennünket a figyelmükkel”– közölték.

Mint a Velvet megjegyezte: a darab, amelyet Alföldi Róbert rendezett, már több mint egy évtizede fut a színházakban. Az Őrült Nők Ketrece egy melegbárban játszódó, szókimondó előadás, amelyet Stohl András és Hevér Gábor főszereplésével lehet megtekinteni.

A polgármester magyarázatot vár

Az eset után a 24.hu megkérdezte Pintér Bencét, Győr polgármesterét a történtekről, aki közölte:

Hivatalos levélben kérek magyarázatot Szombati-Serfőző Esztertől, a Győr Projekt Kft. Fidesz által egyoldalúan kinevezett ügyvezetőjétől, hogy az idei győri Médiabálon díjazott, Stohl András főszereplésével játszott Őrült Nők Ketrece-előadás miért nem kapott helyet a Győr Projekt kezelésében lévő Győri Audi Arénában.

Hozzátette, hogy „a polgármester, illetve a polgármesteri hivatal nem szólt bele abba, hogy a Győr Projekt milyen célra adhatja ki az általa üzemeltetett Audi Arénát”.

„Úgy gondolom, hogy a győri önkormányzat és önkormányzati cégek által kezelt rendezvényhelyiségekbe mindenki azt szervez, amit szeretne, amíg betartja a város rendeleteit és az ország törvényeit, ezért a fentiekkel kapcsolatban várom a Győr Projekt Kft. ügyvezetőjének mielőbbi indoklását” –írta Pintér Bence, aki a Facebook-oldalán is megosztotta közleményét.

A 24.hu megkereste a Kultúrbrigádot is, akik azt válaszolták nekik: „Ilyen arénaturnék esetén a technikai egyeztetés része a pre-booking, vagyis az előzetes helyfoglalás. Hogy arra az időpontra az adott létesítményben egyáltalán van-e hely? Ez az Audi Aréna esetében is megtörtént: azt jelezték, hogy a konkrét napra van hely, tehát a rendezvény megvalósítható. Tudták az Audi Arénánál, hogy színházi rendezvény lesz (a konkrét foglalást a turnészervező partnerünk bonyolította), de hogy az pontosan mi, azt ebben a fázisban még nem.”

Aztán, amikor élesítettük volna ezt a foglalást, tehát közöltük az Audi Arénával, hogy ténylegesen is igényt tartanánk a helyszínre, akkor egy olyan sokatmondó e-mail érkezett az Audi Arénát üzemeltető Győr Projekt Kft.-től, hogy hosszas mérlegelés után úgy döntöttek: egyéb kötelezettségeik miatt nem tudják a helyet a rendelkezésünkre bocsátani

– fogalmazott Zsedényi Balázs, a darab producere.

A portál emellett megkereste a polgármester által említett ügyvezetőt, Szombati-Serfőző Esztert is, de ő nem reagált a kérdésekre, ahogy Borsi Róbert fideszes önkormányzati képviselő, Győr kulturális tanácsnoka sem.