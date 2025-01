A magyar kultúra napján ért újabb mérföldkőhöz a Hogyan tudnék élni nélküled?

2024. december 12-én mutatták be a hazai mozikban a Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés, romantikus vígjátékot, ami három hét alatt átlépte a 300 ezres, egy hónap alatt pedig 400 ezres megtekintésszámot, január 22-én pedig már arról számoltak be Facebook-oldalukon, hogy a bűvös félmilliós nézőszámhoz is sikerült elérniük, mindezt kevesebb mint hat hét alatt.