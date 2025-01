Új ujjat kapott a zalaegerszegi színház előadás közben megsérült igazgatója

Ujjprotézist kapott Besenczi Árpád, a zalaegerszegi színház igazgatója, akit bő egy évvel ezelőtt ért baleset előadás közben, amikor a jegygyűrűje beakadt a díszlet egyik csavarjába. A színész elárulta, hogy érzi most magát.

Mint korábban megírtuk, Besenczi Árpád az Indul a bakterház félbeszakadt előadásán, 2023 novemberében sérült meg a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházban: jegygyűrűje az egyik jelenetben beleakadt egy csavarba, a díszlet pedig letépte a művész fél ujját. A színész nem sokkal a baleset után visszatért a színpadra, és az is kiderült, hogy a hiányzó ujjperce helyett egy implantátumot kaphat. Pontosabban már kapott is, ugyanis a legfrissebb hírek szerint már új ujjal élheti mindennapjait a színész.

Néhány hete megkaptam a protézist, ami egy személyre szabott kis ujjdarab. Még a bőrszín és a méret, a forma is egyezik, aki nem tudja, mi történt, meg sem mondja, hogy nem a saját ujjam

– újságolta Besenczi Árpád a Blikknek, aki elárulta, hogy balesete óta folyamatosan dolgozik.

Idő közben ugyan lejárt színházigazgatói mandátuma, és versenytársa is akadt a színházigazgatói székért vívott küzdelemben Szarvas József személyében, végül újraválasztották a színház élére. „Újra megkaptam öt évre a színház vezetését, nemrég pedig volt egy gyönyörű Rómeó és Júlia bemutatónk, amelyben én játszom Lőrinc barátot” – magyarázta, hozzátéve, hogy az ujja a színpadon is abszolút használható.

Csak néha érzékeny a csonk egy kicsit, ha leveszem a protézist. Éjszakára ugyanis azt javasolták az orvosok, hogy ne viseljem

– mesélte, és azt is elárulta, hogy most már a fájdalom is kevésbé gyakran jelentkezik.