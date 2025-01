A filmszakértő elárulta, kik között dőlhet el a verseny az idei Oscar-gálán

Ismét szoríthatunk magyar alkotóért a március elején esedékes következő Oscar-díj-átadón; Jancsó Dávid A brutalista című film vágásáért kapott jelölést az amerikai filmakadémiától.

Dudás Viktor filmszakértő az InfoRádiónak elmondta, hatalmas eredménynek tartja, hogy sorozatban a harmadik egymást követő évben jelölnek magyar szakembert – Magyarországon forgatott nemzetközi produkcióban végzett munkájáért.

Két előadó versenye

Idén a legtöbb – tizenhárom – jelöléssel a francia Emilia Pérez című film büszkélkedhet. Ez abból a szempontból is különleges, hogy külföldi, tehát nem amerikai alkotás még nem kapott ilyen számú jelölést. Jacques Audiard spanyol nyelvű musicaljét A brutalista, valamint a Wicked című Broadway-darab filmváltozata követi tíz-tíz jelöléssel.

A legjobb férfi színész kategória, bár öt jelölt van, két előadó versenyét hozhatja

– véli Dudás Viktor. A fő esélyes szerinte Adrien Brody, A brutalista főszereplője, aki már a második jelölését kapta. Ismeretes, az elsőt a A zongorista című filmben nyújtott alakításáért 2003-ban, 29 évesen díjra is váltotta, ezzel ő lett akkor minden idők legfiatalabb férfi Oscar-díjasa. Úgyhogy most lehetősége van arra, hogy ismét történelmet írjon.

Mi ennek a filmnek nagyon drukkolunk, hiszen Magyarországon készült, és egy kitalált magyar építész elképzelt életét mutatja be

– jegyezte meg a filmszakértő.

Oscar-karriert befutni

A másik komoly „versenytárs” Timothée Chalamet lehet, aki a Sehol se otthon című, Bob Dylan életéről szóló filmben nyújtott alakításáért kapott – 2017 után ismét – jelölést. Dudás Viktor szerint akár még Ralph Fiennes Konklávéban nyújtott főszerepe is szoborra váltható. Sebastian Stan (The Apprentice – A Trump-sztori) és Colman Domingo (Sing Sing) jelölését pedig már önmagában nagy sikernek nevezte.

„De látva az alakításokat, várhatóan Adrien Brody és Timothée Chalamet között fog eldőlni a férfi kategóriának az Oscar-díja” – tette hozzá.

A legjobb női főszereplő kategóriában a filmszakértő kiegyenlítettebb versenyre számít. Az, hogy az Emilia Pérez tizenhárom jelölést gyűjtött be, Karla Sofía Gascón győzelmét vetíti előre, de látva azt a hatalmas ovációt, amit Demi Moore (A szer) a Golden Globe-szobor átvételekor kapott, őt sem lehet leírni, már csak azért sem, mert Hollywood, illetve az Oscar kifejezetten szereti a nagy visszatérőket – fejtette ki a filmes szakértő. Cynthia Erivo alakítását a Wickedben nem érzi annyira erősnek, Fernanda Torres pedig bármennyire is emlékezetest és gyönyörűt alakított az I’m Still Here című filmben,

Dudás Viktor szerint Karla Sofía Gascón és Demi Moore között fog eldőlni a kategória.

Mikey Madisonra kitérve elmondta, az Anora főszereplője egy nagyon ígéretes tehetség, remek az alakítása, és lesz még lehetősége komolyabb „Oscar-karriert befutni” az elkövetkezendő években.

A szakértő végül arra is felhívta a figyelmet, hogy a 2025-ös jelöltek között egyébként nagyon sok az első alkalommal jelölt művész, amivel Hollywood cáfolja a korábbi, belterjességre vonatkozó vádakat is.