Megtalálták Olaszország legfinomabb fagylaltját, mindenki odavan érte

Halleluja névre keresztelték a jubileumi szentév hivatalos kézműves fagylaltját, amely egy szicíliai cukrászmester kreációja, és a zarándokok márciusban a Szent Péter térnél is megkóstolhatják.

A 2025-ös szentév fagylaltjának alapját a gianduja, a mogyoró és a csokoládé adja. A Halleluja Vincenzo Squatritónak, a Messina mellett található, kétezer lakosú Olivieri fagylaltmesterének kreációja, amely elnyerte a Riminiben tartott nemzetközi kézműves fagylalt-, cukrász- és pékipari (Sigep) kiállítás első díját a kézműves fagylaltok kategóriájában. A versenyen egész Európából harminc mester mérte össze tudását.

Az idei nyertes fagylaltot, amely a szentév hivatalos fagylaltja is egyben, március 23-án a Szent Péter tér közelében megkóstolhatják a Vatikánba tartó zarándokok is. A bevételt jótékonysági célra használják fel. A Halleluja fagylalt ötlete a Sigep és az evangelizációért felelős vatikáni hivatal együttműködésének eredménye, amelyhez az olasz élelmiszeripari tárca is támogatását adta.

Március 24-től, a kézműves fagylalt európai napjától kezdve Európa-szerte megkóstolhatja a közönség a Halleluja fagylaltot minden olyan kézműves fagylaltozóban, amely csatlakozik a kezdeményezéshez. A Sigep közlése szerint a kontinens különböző részein a fagylaltmesterek helyi termékekkel is gazdagíthatják a Halleluja eredeti változatát.

Vincenzo Squatrito, aki ikertestvérével 1994 óta vezeti a családi cukrászatot, 2015-ben elnyerte az olasz kézműves fagylaltmesterek Oscar-díját. Arról is ismert, hogy megnyitotta a világ első granitaiskoláját. A Szicília gasztrokultúrájához tartozó granita enyhén édesített, félig fagyasztott szorbetféle.