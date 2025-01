Bevándorlók gyermeke volt, mégis beteljesítette a nagybetűs amerikai álmot

Ha létezik olyan, hogy amerikai álom, ha valaki tényleg megvalósította ezt, akkor az Edward Lodewijk Van Halen (vagy ahogy a világ ismeri, Eddie Van Halen) és bátyja, Alexander volt. A Van Halen zenekar két alapítója Európa szülötte, kisgyerekként költöztek az Egyesült Államokba, angolul is csak idővel tanultak meg. Ennek ellenére ők lettek a rocktörténelem egyik legismertebb zenekarnak alapítói. Alex Van Halen dinamikus, lendületes dobtémáival, mint amilyen a Hot for Teacher feledhetetlen intrója, és Eddie Van Halen ikonikus gitártechnikájával egy korszak és elkövetkező nemzedékek zenéjét határozta meg.

Mivel apjuk európai volt, anyjuk pedig Ázsiában született, a vegyes házasságot sokan nem nézték jó szemmel. A család a gyermekek születése után néhány évvel az Egyesült Államokba költözött egy jobb élet reményében. A Van Halen fiúk apja zenészként, anyjuk szobalányként dolgozott, a gyerekek pedig igyekeztek beilleszkedni egy nyelvileg idegen közegbe, ami számos megpróbáltatást tartogatott.

Szüleiknek fontos volt a zene, kiskoruktól zongoraórákra járatták a fiúkat, a fiatal Eddie tehetsége pedig hamar megmutatkozott. Bachot és Beethovent játszva versenyt is nyert, de hiába akarták a szülők, hogy gyermekeikből klasszikus zongoristák legyenek, a két Van Halen fiú hamar a könnyűzene felé fordult. Érdekes módon a testvérpár épp fordítva kezdte zenei karrierét, hiszen Alex játszott gitáron és Eddie dobon, de cseréltek, miután kiderült, hogy Alex ütőhangszeres tehetsége párját ritkító.

Ha kellett, hozta a láncfűrészt

A fiatal Eddie Van Halen be akarta bizonyítani, hogy ő is képes olyan jól játszani, mint a bátyja, ezért nem sajnálta beletenni a kemény munkát, ami a tudás elsajátításához kellett. A fiatal gitárvirtuóz hathúrosok iránti megszállottsága hamar elmélyült, és több dologban is meglátszott. Sokszor otthon is gitárral a nyakában sétálgatott, vagy épp órákra bezárkózott szobájába, hogy játékát csiszolja. Felnőttként ő vált a tapping technika egyik legismertebb képviselőjévé, ikonikus használójává, miközben dalszerzőként is rengeteg slágert írt a Van Halennel, a banda dalaiban pedig billentyűsként is gyakran közreműködött.

Imádta a hangszereket, több tucat hathúrosból álló gyűjteménye volt, és előszeretettel kísérletezett különböző gitárok átalakításán, hibridek létrehozásán.

Legikonikusabb hangszereit szinte mind ő maga hozta létre többféle gitár különböző részeit ötvözve, ha pedig arról volt szó, attól sem riadt vissza, hogy akár láncfűrésszel álljon neki, hogy cápafogakat vágjon a gitártestbe. Volt, hogy egy-egy új gitárral frissítette aktuális lemezük hangzását, amiket küllemre sokszor hasonlóan extravagánsra tervezett, de legikonikusabb hathúrosa esetében mégis más volt az igazi különlegesség. Igyekezett a Gibson és Fender gitárok hangzásvilágát ötvözni, hogy valóban egyedi végeredmény szülessen, ami védjegyévé is vált.

Inspiráló örökség

Eddie Van Halen 1955. január 26-án született, és 2020-ban, több súlyos betegséggel töltött év után halt meg. Zenei szenvedélye sokakat inspirált, halálát követően rengeteg művész emlékezett meg róla, köztük Jack White, a Red Hot Chili Peppers, Charlie Benante és G. E. Smith is. Szintén felidézték nagyságát a Saturday Night Live-ban és a The Howard Stern Showban – fia utóbbiban jelentette be, hogy apja nélkül a Van Halen zenekar nem folytatja tovább a munkásságát.

Eddie a Van Halennel közösen számos világslágert adott a rockzene kedvelőinek a Jumptól kezdve az I'll Waiten át egészen Panamáig, hogy csak néhányat említsünk, miközben olyan zenészekkel dolgozott együtt, mint Michael Jackson vagy Sammy Hagar. Születésének 70. évfordulója alkalmából különleges kvízzel készültünk, hogy olvasóink tesztelhessék meglévő tudásukat, és még többet megtudhassanak a rockzene feledhetetlen alakjáról.