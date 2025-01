Egy ország nézte tátott szájjal, a filmhíradó pedig történelmet írt

Angyalföldön szenzációs aranyleletre bukkantak. Azok, aki megtalálták, nem tudták, micsoda kincs van a kezükben, jelentős részét széthordták. Minderről bizonyíték is van. Nem is akármilyen. Ugyanis éppen száz éve annak, hogy Magyarországon megindult a rendszeres, heti filmhíradózás. A Nemzeti Filmintézet – Filmarchívum most elővette a régi kópiákat, és megmutatja nekünk, milyenek voltunk, milyenek vagyunk mi, magyarok. Ugyanis ahogyan az internet, a celluloid sem felejt. Az agyalföldi aranylelet történetét is megőrizte a múltból. Az arútluK, az Index kulturális rovatának podcast-vendége a Filmarchívum igazgatója, Ráduly György és Kurutz Márton filmmegőrzési projektvezető.