Pokorny Lia is ellátogatott a Szépművészeti Múzeumban látható Munkácsy Mihály-kiállításra, amelynek célja az alkotó teljes életművének bemutatása. A színésznő a Facebookon számolt be élményeiről és arról, hogy milyen új ismeretekkel távozott a tárlatnak köszönhetően.

Munkácsy Mihály életművét átfogóan bemutató tárlat nyílt a budapesti Szépművészeti Múzeumban 2024. november 27-én, amelyre Pokorny Lia is ellátogatott a barátnőjével – számolt be a színésznő a Facebook-oldalán.

Az van, hogy múzeumról múzeumra járok. Megnéztem most a Szépművészetiben a Munkácsy-kiállítást. Egy barátnőm kísért végig, ő jól ismeri a tárlatot, én pedig élvezettel hallgattam, amiket mesélt

– számolt be Pokorny Lia, majd elmondta, mit tudott meg Munkácsy Mihály feleségéről, Cécile Papier-ról, akit Munkácsy magyarosan csak Cilinek hívott.

„Cécile első férje a nála jóval idősebb De Marches báró volt. Párizsban éltek. Az asszony jó előre kinézte magának Munkácsyt. Úgyhogy amikor a férje meghalt, az özvegy nem sokat várt, hozzáment Munkácsy Mihályhoz. Voltaképpen a menedzsere lett. Mindent intézett. A vevőket is. Párizsi házukban szalont vittek, sokszor 500-600 embert láttak vendégül. Cécile idővel Liszt Ferencet is meghívta az estélyeikre. De járt hozzájuk Anton Rubinstein, Charles Gounod, Anatole France, ifjabb Alexandre Dumas, Émile Zola is. Rippl-Rónai József szintén gyakran megfordult itt, hiszen akkoriban a mester tanítványa volt” – mesélte a színésznő.

A Golgotánál megint csak okosabb lett Pokornyi Lia, mivel elmondása szerint megtudta, hogy

Krisztus alakjának első modellje megszédült, és leesett a keresztfáról, ezért aztán Munkácsy saját magát kötöztette a keresztfához, és az így készült fotó alapján festette meg a monumentális csodát.

Ahogy az Index beszámolt róla korábban, a tárlat 2025. március 30-ig tekinthető meg. A kiállítás az alkotó teljes életművét felöleli fiatal éveitől a köré épült mítoszig, kiemelve a Munkácsy-brand kialakulását, ikonná válását, feleségével és Charles Sedelmeyerrel közös munkáját, azt, hogy miként vált egy generáció meghatározó alakjává.