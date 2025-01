Vincent van Gogh festményeivel írnak történelmet Londonban

Két olyan Vincent van Gogh-festményt mutatnak be először Londonban, amit a világhírű festő fülcsonkítása után festett.

Az alkotásokat a londoni Courtauld Galériában mutatják be februárban. A festmények a művész fülcsonkítása utáni hónapokban készültek, és először mutatják be őket Londonban – írja a The Guardian.

Az érintett alkotásokat Vincent van Gogh arról a dél-franciaországi Arles-ban található kórházról készítette, ahol ápolták. A két festményt az 1920-as években vásárolta meg Oskar Reinhart svájci gyűjtő, akinek halála után a képek a Zürich melletti Winterthurban található 200 darabos gyűjtemény részei lettek, amelyet egészen a közelmúltig tilos volt kölcsönadni más galériának vagy múzeumnak.

Reinhart villájában, Am Römerholzban 1970-ben nyílt meg a múzeum a nagyközönség előtt, de építési munkálatok miatt átmenetileg zárva van, így a festmények a Courtauld-ba kerülnek kölcsönbe a Goyától az impresszionizmusig című kiállításra.

a VAN GOGH-alkotások 1889 áprilisának második felében készültek, amikor a művész a kórházban volt, de napközben festhetett.

A londoni kiállításon az impresszionistákat megelőző művészek jelentős műveiből láthatunk válogatást. 2024-ben Courtauld Galéria csak hajszál híján úszta meg a London központjában található Somerset House komplexumban keletkezett tüzet.

A galériát, ahol többek között Vincent van Gogh 1889-es önarcképe is látható, amely bekötött füllel ábrázolja, nem érintette közvetlenül a tűz, és nem sokkal később újra megnyitották.