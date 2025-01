Felháborodást váltott ki az Index interjúja

Az Akadémiai Dolgozók Fóruma nem „jelenti fel Brüsszelben” az MTA-tól elszakított kutatóhálózatot, ellentétben azzal, amit Hankó Balázs miniszter a 2025. január 27-én az Indexen megjelent interjúban állít – írja közleményében az ADF.

Az Akadémiai Dolgozók Fóruma szerint Hankó Balázs és a teljes magyar kormány felelőssége, hogy mi lesz a kutatóhálózat sorsa:

az EU sok éve tartó súlyos szankcióiból nem tanulva, továbbra is a saját hatalomtechnikai céljaiknak rendelik alá a magyar tudományt.

A szervezet úgy látja, hogy a kormány és a minisztérium zsarolja továbbra is a tudományos és felsőoktatási intézmények vezetőit átláthatatlan, a korrupciónak és a közpénzek elherdálásának tág teret adó intézményi konstrukciókba.

Ennek eredménye az új HUN-REN törvény is, amelyet akkor fogadott el az Országgyűlés, amikor már eldőlt, hogy a KEKVA-kat sújtó EU-s szankciók fennmaradnak. Vélhetően idén áprilistól hét olyan magánszemély fogja gyakorolni az egész kutatóhálózat és vagyona feletti teljes kontrollt, akik saját maguk nevezik ki utódaikat

– állítják a közleményben, hozzátéve, hogy ez a konstrukció ugyanolyan önkényt és korrupciót tesz lehetővé, mint a KEKVA-egyetemek esetében. Szerintük ez az, ami veszélyezteti a magyar tudomány szuverenitását, függetlenségét és autonómiáját, a magyar kutatók egzisztenciáját.

Bármit is állít Hankó Balázs, a kutatóhálózati intézményvezetőket az átalakítás egészének céljáról és szükségességéről nem kérdezték, viszont legalább egy részüket pénzügyi forrásokkal való zsarolással vették rá arra, hogy papíron támogassák a kutatóhálózat átalakítását

– írják, hozzátéve, hogy az Index-interjúban említett kutatói kérdőív pedig nem tartalmaz véleményeket a kutatóhálózat esetleges átalakításának részleteiről, mert erről abban sem kérdezték meg a dolgozókat, tehát ezt semmiképpen nem használhatja Hankó Balázs a kutatóhálózat átalakításának legitimálására.

Szerintük húsz évvel az EU-hoz való csatlakozás után kormánytag nem sugallhatja azt, hogy az Európai Bizottság szervei hazai civil szervezetektől értesülnének először a magyar parlament által elfogadott törvényekről. Az Akadémiai Dolgozók Fóruma szerint az Európai Bizottság minden tagállamban képviselettel rendelkezik, tehát folyamatosan tájékozódik a tagállamok törvénykezési eseményeiről. „Civil szervezetek véleményének kifejtése uniós szervezetek számára pedig része az Unió demokratikus működésének, ezt a jogot elvitani nem demokratikus.”

„A politikai motiváció vádja vagy a kifejezés lejárató szándékú használata pedig politikus részéről abszurd. Az ADF civil szervezet, amely a magyar tudományos közösség, a tudomány és intézményei hosszútávú autonómiájának, a hazai tudományos élet tartós függetlenségének védelmében jött létre, ezért továbbra is fenntartja magának a jogot, hogy tudománypolitikai kérdésekben véleményt nyilvánítson” – közölte az Indexszel a szervezet.

„700 politikailag motivált ember”

„1300-an mondták el a véleményüket, a hálózatot 100 magyar és nemzetközi kutató világította át. 700 politikailag motivált ember tiltakozik, kétségbe vonva egy nemzetközi hírű magyar tudós szavait, aki a kutatási hálózat elnöke. Álljunk már meg egy picit!” – fogalmazott Hankó Balázs az Indexnek adott interjújában arra kérdésére, hogy valóban történt-e egyeztetés a kutatókkal a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat átalakítását megelőzően.

A tárcavezető szerint a kutatóhálózatnak 18 milliárd forintnyi bértömeget biztosítanak, a kutatói közösség pedig eldönti, hogyan osztja szét. „Az MTA közgyűlése arról döntött 53,5 százalékos támogatással, hogy elfogadja a magyar kormány vételi ajánlatát, amit az MTA volt kutatási tevékenységére vonatkozó ingatlanokra tett, és amelyeket most a HUN-REN kutatóhálózat használ. 80 milliárdos tételről beszélünk. Itt is volt egy vita az összegről, de mivel ezek nem szabadon értékesíthető – hanem kutatási célra használható – ingatlanok azért többek között ezt is figyelembe kellett venni. A 80 milliárd forint az MTA-hoz kerül. Az ingatlanok a kutatók, tehát a HUN-REN tulajdonába kerülnek, közfeladattal terhelten, vagyis kutatási közfeladatot kell ellátniuk.

Erre az Akadémia Dolgozók Fóruma és a hozzájuk hasonló aláírók följelentik Brüsszelben a saját kutatóhálózatukat, hogy ez egy olyan modell, mint ami az alapítványi egyetemeknél van.

Ezzel akarják blokkolni az uniós forrásokat, szánt szándékkal kárt okozni a magyar tudományos közösségnek. Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy idén 20 milliárd forint körüli infrastruktúrafejlesztési pályázat jusson el a magyar kutatási hálózathoz. Ha az Akadémiai Dolgozók Fóruma nem blokkoltatja az uniós forrásokat, akkor mi készek vagyunk 20 milliárd forintot infrastruktúrára és fejlesztésre fordítani” – mondta Hankó Balázs az Indexnek adott interjújában.

(Borítókép: Hankó Balázs 2025. január 24-én. Fotó: Tövissi Bence / Index)