Kérdéseket szegeztek a miniszternek az Index cikke után

Az Indexen megjelent nagyinterjúja után nyílt levelet írt a Magyar Színházi Társaság Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszternek Önt alighanem félreinformálták címmel. A levélben a Kolibri Színház élére kinevezett új igazgatóval és a magyar színházi élet finanszírozásával összefüggő kérdéseket is megfogalmaztak.

„Tisztelt Miniszter Úr!

Nem választanánk a nyílt levél műfaját, ha tudtunk volna személyesen is egyeztetni Önnel. Csakhogy az Önnek küldött leveleinkre – amelyekben találkozót kezdeményeztünk a színházi szakma ügyeiről – máig nem érkezett válasz, 2024 novembere óta. Sajnos. És persze bízunk benne, hogy hamarosan sor kerül erre – írja a Magyar Színházi Társaság. – De addig csak így tudunk kommunikálni, és reagálni az index.hu hírportálon tegnap, azaz 2025. január 27-én közölt interjújára. Ebben olyan témákat is érintett, amelyek kapcsán a Magyar Színházi Társaság elnökségének tagjaiban szomorúan felvetődött:

Önt alighanem félreinformálták. Segíteni szeretnénk néhány kérdés tisztázásában. Köszönjük szépen, ha ezekre odafigyel.

A Kolibri Színház élére kinevezett új igazgató személyével kapcsolatban interjújában Ön elismerte a sajtóban megjelenteket, miszerint az illető korábbi munkahelye, a Pesti Magyar Színház »gazdálkodását érintően ismeretlen tettes ellen történt feljelentés«. Így fogalmazott még: »Az ügy jelenleg is zajlik, nézzük meg, hogy a gazdálkodással összefüggésben és a gazdálkodásért felelős vezetők esetében milyen következtetéseket vonnak le. Mint tudjuk, a Pesti Magyar Színház szakmai vezetését látta el Zalán János.«

Tisztelt Miniszter Úr! Ez nem így van. Zalán János az igazgatója volt a Pesti Magyar Színháznak. Nem a szakmai (művészeti) vezetője. Amikor megpályázza valaki egy színház igazgatói posztját, akkor »nemcsak« a művészeti terveit fogalmazza meg, hanem a gazdálkodásra vonatkozó stratégiáját is. (Így tett ő a Kolibri esetében is!)

Az igazgató felelőssége nem korlátozott, ő az egyszemélyi felelős a színház egész működéséért.

(Ennek a Kolibriben is így kellene lennie!) A gazdasági igazgató feletti munkáltatói jogokat is gyakorolja (gyakorolta) az igazgató a Pesti Magyar Színházban. (Kivéve az alapvető munkáltatói jogokat, amiket a miniszter gyakorol.) Ha valaki erről esetleg más információt adott Önnek, az félreinformálta, amit mi rendkívül sajnálatosnak ítélünk meg.

Azt Ön sem vonja kétségbe (ez is kiderül az interjújából), hogy az említett feljelentéshez a Kulturális és Innovációs Minisztérium belső ellenőrzése vezetett. Biztosak vagyunk abban, hogy munkatársai alaposan, körültekintően járták körbe a kérdést.

Mi ezért sem értjük, és muszáj megkérdeznünk: miért nem várja meg a feljelentést követő hatósági vizsgálat befejezését? És vajon a Kolibri Színház vezetésére érkező pályázatokat mérlegelő szakmai bizottság tagjait informálta az Ön által vezetett Minisztérium a folyamatban lévő vizsgálatról? Miért nem gondolt arra: ha esetleg a hatósági vizsgálat elmarasztalná a Pesti Magyar Színház előző vezetését, akkor az hatással lehet arra a személyre is, akit Ön most kinevezett a Kolibri Színház élére. Ön szerint ez valóban nem jelenthet kockázatot a gyermek- és ifjúsági színház zavartalan működésében?

Most is hangsúlyozzuk, hogy a Magyar Színházi Társaság alapszabálya szigorú: a szervezetet csakis szakmai szempontok és értékek vezérelhetik. Ebből következik, hogy az általunk formált vélemény és állásfoglalás minden esetben a magyarországi színházi szakma minőségvédelméről szól. Ez felelősség, ez kötelesség, ez feladat.

Tisztelt Miniszter Úr!

Nyilatkozatából más is kiderül a magyar színházi élet finanszírozásával összefüggésben, amelyről csak az interjúja alapján értesült először a Magyar Színházi Társaság – folytatódik a levél. – Ön a decemberben elfogadott salátatörvény kapcsán kimondta:

a kulturális intézmények költségvetési szervek helyett gazdasági társaságokká alakulhatnak.

Hozzátette, erről tárgyalt is a kultúra képviselőivel. A több szakmai szervezetet, intézményt is magába foglaló Magyar Színházi Társaságot ugyanakkor kihagyta az egyeztetésekből, amit nehezményezünk. A teljes szakmánkról hoztak döntést a szakma egy jelentős részének – tapasztalatuknak, tudásuknak – teljes kihagyásával. Pedig mi jobbító szándékkal fordultunk Önhöz a konszenzust kereső korábbi leveleinkkel. De a Magyar Színházi Társaság nem adja fel, és keresni fogjuk továbbra is. Mert például muszáj beszélni az előadó-művészeti életpályamodell hiányosságairól is, arról, hogy hosszú ideje nincs felelősen átgondolva az előadó-művészeti területen dolgozók nyugdíjrendszere. Akár az, hogy az egykori művészeti kényszervállalkozók milyen helyzetbe kerülnek majd idős korukra.

Mi nem posztokért, nem sarzsiért jelentkezünk Önnél. Mi a szakmánkért állunk ki minden esetben. Jelen nyílt levelünkkel is.

Itt is jelezzük azt, amit korábbi közleményeinkben is mindig: javasoljuk újragondolni és tökéletesíteni a színházigazgatói pályázatok szabályozásának rendszerét tapasztalt színházi szakemberek és jogászok bevonásával, mert az elmúlt évtizedben ismétlődő problémák okozzák a legtöbb szakmai konfliktust. A helyzet orvoslására van szakmai javaslatunk, és készen állunk ennek megbeszélésére szakemberekkel, a független szféra képviselőivel, illetve készen állunk arra, hogy mindezt Önnel és más kultúrpolitikusokkal is megvitassuk” – zárul a Magyar Színházi Társaság elnökségének levele.

Tiltakozási hullám

Mint azt korábban megírtuk, Zalán Jánost a társulat tiltakozása ellenére nevezték ki a Kolibri Színház élére. A Magyar Színházi Társaság azonnali magyarázatot várt Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős minisztertől, majd nyílt levélben kérte Karácsony Gergely főpolgármestert a kialakult, „rendkívül méltatlan helyzet” megoldására – a Vidnyánszky Attila vezette Magyar Teátrumi Társaság viszont üdvözölte a lépést.

Ezt követően a fővárosi színházigazgatók és a Drámaíró Kerekasztal is aggodalmát fejezte ki. Utóbbi szervezet tagja mások mellett Szakonyi Károly, Egressy Zoltán, Forgách András, Háy János, Visky András, Tasnádi István és Müller Péter is.



Zalán János megbízatása a Kolibri Színház élén 2025. március 1-jén lép életbe.