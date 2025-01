Nem adják fel a harcot, ölre mennek Mark Zuckerberggel

A Meta a mesterségesintelligencia-rendszereinek fejlesztésére szerzői joggal védett könyvek kalózverzióit használta a vezérigazgató, Mark Zuckerberg jóváhagyásával. Írók egy csoportja – mások mellett Ta-Nehisi Coates és Sarah Silverman – ezzel vádolja a Metát, és be is perelte a gigavállalatot a kaliforniai szövetségi bíróságon – írja a Reuters.

Az ügy nem újkeletű, a szerzők ugyanis már 2023-ban is beperelték a Metát, azzal érvelve, hogy a technológiai óriás a könyveiket engedély nélkül használta fel, és így fejlesztette a Llama nevű mesterséges intelligenciát. A szerzők szerint ez csupán egy a számos eset közül, amikor írók és más művészek szerzői joggal védett műveit AI-termékek fejlesztésére használták fel engedély nélkül, tisztességtelenül.

Vince Chhabria amerikai kerületi bíró tavaly elutasította azokat az vádakat, amelyek szerint a Meta chatbotjai által generált szöveg sértené az írók szerzői jogait. Az írók azonban nem adták fel a harcot, a napokban azzal álltak elő, hogy bizonyítékokkal – belső levelezésekkel – tudják alátámasztani a jogsértést, és egy frissített panasz benyújtását kezdeményezték, amelyben a számítógépes csalással kapcsolatos keresetük újravizsgálását kérik.

Tudta, hogy illegális

Azt is kifogásolták, hogy az új bizonyítékaik szerint a Meta mesterséges intelligencia használatával a LibGen-ről szerezte meg a műveket, annak ellenére, hogy ez egy olyan adatbázis, amely több millió kalózművet tartalmaz, ráadásul törvényes keretek között onnan semmit nem lehet letölteni.

A szerzők azt állítják, a Meta munkatársai erre Mark Zuckerberg vezérigazgatótól kaptak engedélyt, aki tudta, hogy mindez illegális.

A Meta nyilatkozatot adott ki az ügyben, megfogalmazásuk szerint tisztességes keretek határain belül jártak el, és csak olyan forrásokkal dolgoztak, amelyek bárki számára elérhetők az interneten.

A The Guardian közben arról számolt be, hogy Vince Chhabria a meghallgatáson kijelentette, megengedi a szerzőknek, hogy módosított panaszt nyújtsanak be, de a csalás megalapozottságával kapcsolatban szkepticizmusát fejezte ki.