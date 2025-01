Kiadók egész sora hátrál ki az erőszakkal vádolt író mögül

Hatalmas port kavart, hogy a világhírű írót, Neil Gaimant nyolc nő vádolta meg szexuális visszaéléssel. A Dark Horse Comics amerikai kiadó ezt követően közleményt adott ki az X-en, ezt írják:

komolyan vesszük a Neil Gaiman elleni vádakat, és többé nem adjuk ki a műveit.

A vállalat hozzáteszi, hogy az Anansi fiúk képregénysorozatát és az összegyűjtött kötetet kiadását is leállítják, olvasható a The Guardian honlapján.

Sorra kihátrálnak

A Dark Horse Comics tavaly júniusban kezdte kiadni az Anansi fiúk-sorozatot, amely Gaiman 2005-ös, azonos című regényének adaptációja. Nyolc számból álló sorozatnak szánták, de a 2025. január 15-én megjelent hetedik számot követően felbontották a szerződést.

Neil Gaiman tagadja az összes ellene felhozott vádat, miután több nő is szexuális visszaéléssel vádolta meg. „Messze nem vagyok tökéletes, de soha senkivel sem folytattam beleegyezés nélküli szexuális tevékenységet. Soha” – közölte a szerző, aki a Dark Horse Comics kiadó közleményére még nem reagált.

A HarperCollins, amely Gaiman számos könyvét kiadja az Egyesült Államokban, beleértve a Coraline-t és az Amerikai isteneket is, a Publishers Weeklynek azt nyilatkozta, hogy új könyveket nem tervez kiadni Gaimantól. A WW Norton, Gaiman Északi mitológia című könyvének amerikai kiadója azt mondta, hogy a jövőben több projektben nem kívánnak részt venni a szerzővel, bár azt nem árulták el, hogy a döntésük összefüggésben van-e a botránnyal. A New York Times szerint a Marvel Comicsnál sincs folyamatban Gaiman új alkotásának kiadása.

Gaiman munkájának más kiadói – köztük a Bloomsbury, a Penguin, a Hachette, a DC Comics és a Titan – nyilvánosan még nem nyilatkoztak arról, hogy továbbra is kiadják-e a szerző műveit.

Innen indult

Korábban nyolc nő vádolta meg Neil Gaimant szexuális visszaéléssel, de közülük négyen már júliusban előálltak történetükkel. Az író arról is ír, hogy partnerei csak szexuális értelemben érhették el, miközben érzelmileg elérhetetlen és énközpontú volt. Gaiman ellen szexuális erőszak miatt feljelentést tettek az új-zélandi rendőrségen 2023 januárjában, de a nyomozást végül megszüntették.

Scarlett Pavlovich például huszonkét éves volt, amikor megismerkedett Gaiman volt feleségével, és a család bébiszittere lett az ötéves gyerekük mellett. Első találkozásukkor az író felajánlotta, hogy mártózzon meg a kerti medencében, majd meztelenül csatlakozott hozzá, hozzádörgölőzött, és arra kérte a fiatal nőt, hogy „mesternek” nevezze.

De nem ez volt az egyetlen alkalom, később is sor kerülhetett zaklatásra: ekkor a bestsellerszerző anális szexet kezdeményezett, vajat használt síkosítónak, és rabszolgájának nevezte a nőt. A New York Magazine-nak nyilatkozó nők egyöntetűen arról számoltak be, hogy Gaimant mesternek kellett szólítaniuk, aki gyakran megalázta és degradáló szexuális tevékenységre vette rá őket.

Gaiman képviselői a Tortoise podcast megkeresésére úgy nyilatkoztak: a BDSM-praktikák legálisak, ha felnőttek között, kölcsönös beleegyezéssel történnek.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon (h., k., cs., p. 18:00–22:00, k. 8:00–12:00, sze. 12:00–14:00). További információ az egyesület segélytevékenységeiről a nane.hu oldalon található.