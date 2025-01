Demeter Szilárd: Segítünk a HVG-nek az értelmező olvasásban

Két belső levelezés is nyilvánosságra került, melyekből az derül ki, hogy a Demeter Szilárd által irányított intézményeknél megszorítások jönnek, annyira súlyos anyagi gondokkal küzdenek. Állítólag az országos Széchenyi Könyvtárban már másolópapírra sem futja, miután Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter költségmegszorítást írt elő. Demeter Szilárd reagált a problémákra.

A HVG arról számolt be a birtokukba jutott belső levelezésre hivatkozva, hogy a Demeter Szilárd által irányított közgyűjtemények olyan súlyos anyagi és irányítási gondokkal küzdenek, hogy például az Országos Széchenyi Könyvtárban az elfogyott nyomtatópapír pótlását úgy oldották meg, hogy „valahonnan szereztek A3-as íveket, amiket a könyvtár kötészete A4-esre felvágott”. Egyes alkalmazottak arról is beszámoltak, hogy a munkájukhoz elengedhetetlen számítógépes programok fizetős verzióit nem tudták megújítani, helyettük régebbi, ingyenes verziókat kell használniuk. Demeter Szilárd reagált a nyilvánosságra került levelek tartalmára.

A lap információi szerint Hankó Balázs kulturális én innovációs miniszter rendelte el a költségmegszorításokat a Demeter Szilárdhoz tartozó intézményeknél „kötelezettségvállalási korlátozásoknak” nevezve. A levél tartalma alapján „működési célú kötelezettségvállalásokat is csak az első számú vezető engedélyezhet, és ő is csak akkor, ha az az alapműködéshez elengedhetetlen”, míg felújításokat, beruházásokat kizárólag a Nemzetgazdasági Minisztérium engedélyével lehet indítani az első negyedévben. A Demeter Szilárd által írt belső levél továbbá kitér arra is, hogy az EU-nemzetközi megállapodások alapján finanszírozott projektek kivételt képeznek, ahogyan a jogszabályban meghatározott kötelezettségvállalások szintén.

Reagált Demeter Szilárd, szerinte félreértelmezte a leveleket a HVG

A HVG szerint az intézményekben dolgozók arról számoltak be, hogy a nemzeti könyvtár például nem tudta megújítani a digitalizációhoz szükséges számítógépes szoftverek licenceit (Adobe Photoshop, Adobe Premiere), ezek helyett korábbi, ingyenes verziókat kell használniuk a munkatársaknak. A lap információi szerint a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központhoz (MNMKK) tartozó mind a hat intézmény küzd a programok beszerzésével, miközben a Nemzeti Múzeum – felkészülve a várható problémákra –, még korábban beszerezte a szükséges szoftvereket.

Demeter Szilárd a Telex megkeresésére levélben reagált a nyilvánosságra került problémákra, amelyet a következő mondattal kezd: „segítünk a hvg.hu-nak az értelmező olvasásban”. Demeter ezután elismerte, hogy az általa irányított szervezetre nehéz időszak vár.

A szervezet előtt álló gazdasági, jogi és szakmai átalakítások a magyar kulturális intézményrendszer történetében talán egyedülálló kihívást jelentenek, amelyek megvalósítása során elsődleges szempont az átlátható és felelős gazdálkodás biztosítása

– fogalmazott az üggyel kapcsolatban.

„Az utasítás értelmében az intézményi költségvetés terhére nem kezdeményezhető többletdíjazással járó rendkívüli munkavégzés, többlet- vagy célfeladat kiírása, illetve helyettesítési díj megállapítása. Ez alól kivételt képeznek a külső pályázati forrásból finanszírozott tevékenységek, valamint a személyeket, gyűjteményt, vagyont vagy az intézmény biztonságos működését közvetlenül fenyegető veszélyhelyzetek elhárítása érdekében szükséges azonnali beavatkozások” – írja Demeter Szilárd.