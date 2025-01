Horváth Lajos Ottó: Már nem tudok úgy ránézni, hogy amögött ne legyen mélyebb tartalom

Ahogyan arról az Index is beszámolt, 2023 novemberében súlyos balesetet szenvedett Horváth Lajos Ottó és Szász Júlia a Nemzeti Színház Rómeó és Júlia című előadása közben. A két színész felépülése hosszú hónapokon át tartott, ez idő alatt pedig a Nemzetinek is búcsút intettek, a történtek lélekben azonban továbbra is elkísérik a színészeket, akik hamarosan ismét együtt állnak színpadra.

A jövő héten, február 8-án tartják ugyanis a budapesti Centrál Színházban az Egy bizonyítás körvonalai premierjét, amelyben a két színész ezúttal is egy apa-lánya párost játszik. Szász Júlia és Horváth Lajos Ottó szerdán az RTL Fókuszban mesélt arról, hogy milyen a visszatérés.

Mi már nem fogunk tudni, vagy én legalábbis már nem fogok tudni úgy rá vagy a szemébe nézni, hogy amögött ne legyen egy ilyen mélyebb tartalom

– fogalmazott Horváth Lajos Ottó, aki a darabra utalva hozzátette „az, hogy ilyen messziről és mélyről jövünk, csak használ az ügynek”.

A darab rendezője is megszólalt

Szász Júlia korábban már beszélt arról, hogy örökre megváltoztatta életét a 2023-as balesete, ám hónapokon át tartó rehabilitáció véget ért, és újra színpadra állt, a visszatérést pedig nagyon élvezi. Most a műsorban megerősítette, hogy nincsenek már fizikai akadályok. „Érezgetem néha, de semmi komoly” – tette hozzá a színésznő, aki szerint szintén jól jön, hogy nem ez az első alkalom, hogy apa-lánya párost játszanak színésztársával.

Puskás Tamás, az Egy bizonyítás körvonalai című darab rendezője elárulta, hogy a legjobbakra akarta kiosztani a magyarországi ősbemutató szerepeit, Horváth Lajos Ottóval pedig már régóta szeretett volna együtt dolgozni, de a felkérésnek gesztusértéke is volt. Mint mondta: „Ez nem lehet, hogy történik egy baleset, és akkor ő hirtelen a pálya szélére kerül. Hát ő a pálya közepén van, ő egy csodálatos színész!”

Szász Júlia nemrég egy interjúban arról is beszélt, hogy sokat gondolkodott az elmúlt időszakban arról, mit csinálna szívesen a színészeten kívül, továbbá sűrű időszak következik az életében, mert a Centrál Színház előadása mellett a Szépművészeti Múzeum Textúra című sorozatában is részt vesz, és már próbálja a Vígszínházban a Büszkeség és balítéletet, aminek március 8-án lesz a bemutatója.