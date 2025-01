Hatalmas hullámokat vetett az Index cikke

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszterrel 2025. január 27-én jelent meg nagyinterjú az Indexen. A beszélgetésben érintettük a tárcához tartozó számos területet. Az interjú után a reakciók sem maradtak el, az átláthatóság kedvéért pedig csokorba szedtük őket.

„Hankó Balázs mai interjúja igazi csemege, nézzünk meg pl. egy ordas nagy csúsztatást. Azt mondja a miniszter, hogy egyébként is többen veszik igénybe az alapítványi egyetemekre kitalált Pannónia Programot, mint az ERASMUS+ programot. Egyrészt persze, hiszen alig marad állami fenntartású egyetem (5), nagy méretűnek pedig csak az ELTE meg a BME számít, míg a Pannónia Programot 21 kiszervezett egyetemre írták ki, köztük a nagy vidéki tudományegyetemekre” – fogalmazott közösségi oldalán Szabó Szabolcs, Csepel és Soroksár ellenzéki országgyűlési képviselője.

A képviselő úgy látja, hogy a miniszter által közölt háromezres szám nagyon alacsony, mert csak az ELTE hallgatói közül szokott körülbelül 1700 ERASMUS-szal EU-s egyetemekre menni évente. Szabó Szabolcs arról is írt, hogy a Pannónia Programban résztevők számának kudarcos voltát mutatja, hogy eleve nyolcezerről beszéltek a bevezetéskor, Hankó Balázs az Indexnek adott interjújában pedig 3 ezer hallgatóról adott tájékoztatást.

Másrész az utolsó békeévben (2022) a 21 kiszervezett egyetem 4458 hallgatót küldött csak az EU tagállamaiba. És akkor még nem számoltam a nem EU-s egyetemeket (meg az oktatókat sem, de azt hagyjuk is). Akárhogy is nézem, a háromezer jóval kisebb szám, mint a kb. ötezer

– fogalmazott posztjában Szabó Szabolcs, hozzátéve, hogy az igazán nagy érvágás a Horizont Programból való kiesés jelenti, mert „irdatlan mennyiségű kutatási pénztől vágták el a kiszervezett egyetemeket”.

„Önt alighanem félreinformálták”

„Önt alighanem félreinformálták, segíteni szeretnénk néhány kérdés tisztázásában” – írta Hankó Balázsnak címzett nyílt levelében a Magyar Színházi Társaság a nagyinterjú megjelenését követően.

A Kolibri Színház élére kinevezett új igazgató személyével kapcsolatban interjújában Ön elismerte a sajtóban megjelenteket, miszerint az illető korábbi munkahelye, a Pesti Magyar Színház »gazdálkodását érintően ismeretlen tettes ellen történt feljelentés«. Így fogalmazott még: »Az ügy jelenleg is zajlik, nézzük meg, hogy a gazdálkodással összefüggésben és a gazdálkodásért felelős vezetők esetében milyen következtetéseket vonnak le. Mint tudjuk, a Pesti Magyar Színház szakmai vezetését látta el Zalán János.« Tisztelt Miniszter Úr! Ez nem így van. Zalán János az igazgatója volt a Pesti Magyar Színháznak. Nem a szakmai (művészeti) vezetője. Amikor megpályázza valaki egy színház igazgatói posztját, akkor »nemcsak« a művészeti terveit fogalmazza meg, hanem a gazdálkodásra vonatkozó stratégiáját is. (Így tett ő a Kolibri esetében is!) Az igazgató felelőssége nem korlátozott, ő az egyszemélyi felelős a színház egész működéséért

– írták a nyílt levében, amiben számos kérdést szegeztek a kulturális és innovációs tárcát vezető miniszterhez a Kolibri Színház ügyében. Többek között arról is kérdezik Hankó Balázst, hogy miért nem gondolt arra, hogyha esetleg a hatósági vizsgálat elmarasztalná a Pesti Magyar Színház előző vezetését, akkor az hatással lehet arra a személyre is, akit most kinevezett a Kolibri Színház élére.

A nyílt levélben a Magyar Színházi Társaság nehezményezi, hogy őket kihagyták azokból az egyeztetésekből, amelyek arról szóltak, hogy

a kulturális intézmények költségvetési szervek helyett gazdasági társaságokká alakulhatnak.

A szervezet egyúttal jelezte, hogy szakmai egyeztetések céljából továbbra is keresni fogják a kulturális és innovációs minisztert, mert úgy vélik, hogy muszáj beszélniük vele az előadó-művészeti életpályamodell hiányosságairól.

„Zsarolják az intézmények vezetőit”

Az Akadémiai Dolgozók Fóruma is reagált Hankó Balázs azon állításaira, amelyeket a tárcavezető a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat átalakításáról és a szervezet tiltakozásáról tett. „Az Akadémiai Dolgozók Fóruma nem „jelenti fel Brüsszelben” az MTA-tól elszakított kutatóhálózatot, ellentétben azzal, amit Hankó Balázs miniszter a 2025. január 27-én az Indexen megjelent interjúban állít” – közölte a szervezet a cikk megjelenése után.

Az Akadémiai Dolgozók Fóruma szerint Hankó Balázs és a teljes magyar kormány felelőssége, hogy mi lesz a kutatóhálózat sorsa:

az EU sok éve tartó súlyos szankcióiból nem tanulva, továbbra is a saját hatalomtechnikai céljaiknak rendelik alá a magyar tudományt.

A szervezet úgy látja, hogy a kormány és a minisztérium zsarolja továbbra is a tudományos és felsőoktatási intézmények vezetőit átláthatatlan, a korrupciónak és a közpénzek elherdálásának tág teret adó intézményi konstrukciókba.

Ennek eredménye az új HUN-REN-törvény is, amelyet akkor fogadott el az Országgyűlés, amikor már eldőlt, hogy a KEKVA-kat sújtó EU-s szankciók fennmaradnak. Vélhetően idén áprilistól hét olyan magánszemély fogja gyakorolni az egész kutatóhálózat és vagyona feletti teljes kontrollt, akik saját maguk nevezik ki utódaikat

– állítják a közleményben, hozzátéve, hogy ez a konstrukció ugyanolyan önkényt és korrupciót tesz lehetővé, mint a KEKVA-egyetemek esetében. Szerintük ez az, ami veszélyezteti a magyar tudomány szuverenitását, függetlenségét és autonómiáját, a magyar kutatók egzisztenciáját.

Bármit is állít Hankó Balázs, a kutatóhálózati intézményvezetőket az átalakítás egészének céljáról és szükségességéről nem kérdezték, viszont legalább egy részüket pénzügyi forrásokkal való zsarolással vették rá arra, hogy papíron támogassák a kutatóhálózat átalakítását

– írják, hozzátéve, hogy az interjúkban említett kutatói kérdőív pedig nem tartalmaz véleményeket a kutatóhálózat esetleges átalakításának részleteiről, mert erről abban sem kérdezték meg a dolgozókat, tehát ezt semmiképpen nem használhatja a miniszter a kutatóhálózat átalakításának legitimálására.

(Borítókép: Hankó Balázs 2025. január 24-én. Fotó: Tövissi Bence / Index)