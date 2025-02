Sorsuk közös, mintha megátkozták volna a harcművész apát és fiát

Ha apa és fia is rejtélyes körülmények között hal meg, abból nagyon sok elmélet születik. Miközben Bruce Lee, a híres harcművész csak lefeküdt aludni, mert nem érezte jól magát, és soha nem ébredt fel. Fiát, aki szintén tanult harcművészetet, de ebben aligha tudta túlszárnyalni édesapját, egy rosszul előkészített kellékrevolver miatt lelőtték A holló című film forgatásán.

Persze lehet összefüggéseket keresni apa és fia halála között, a titkos harcművészet könyörtelen végrehajtóitól kezdve a maffiagyilkosságon át egészen a démoni revolverig – és az átokig, amely a Lee családot sújtotta volna, az igazság azonban homályban marad. Talán azért, mert így akarják. Talán azért, mert sokan nem akarják elfogadni a tényeket. Miközben

lehet, hogy Bruce Lee halálának oka tényleg agyi ödéma volt,

Brandon Lee pedig azért halt meg, mert egy gondatlan kellékes a pisztoly csövében felejtett egy golyót.

Rejtélyek nélkül azonban ritkán születnek legendák.

Brandon Lee még kölyök volt, amikor híres édesapja meghalt, és még fiatalember, amikor agyonlőtték. Négy évvel kesebbet élt ezen a bolygón, mint Bruce Lee. Mindketten fiatalon távoztak az élők sorából, és mindketten halhatatlanokká váltak – már amennyiben tragikus sorsuk és emlékezetük a mai napig lázban tartja a film- és a harcművészetek rajongóit.

Fotó: Wikipedia Brandon Lee édesapjával, Bruce Lee-vel az 1960-as években

Bradon Lee végzete

Ami biztos, legalábbis Brandon Lee színészpartnere, Sofia Shinas A holló forgatásának tragikus eseményeit a Mostnak így mesélte (átvét a The Guardianből), hogy azt mondta Lee-nek, a jelenet felvételekor viseljen olyan speciális mellényt (flak jacket), amely megvédi az esetleges sérülésektől, de Brandon ezt felelte neki:

Nem aggódom, ha eljött az időm, hogy menni kell, akkor itt az ideje, hogy hazamenjek.

Vagyis több dolognak kellett történnie ahhoz, hogy a tragédia bekövetkezzen, persze ezt utólag már sokkal könnyebb megállapítani.

Fotó: IMDb Brandon Lee A holló című filmben

Felvették, ahogyan a revolverrel meglövik

A jelenetet, amelyben Brandon Lee-t lelövik, a kamerák rögzítették. Még olyan pletykák is szárnya kaptak, hogy filmben (A holló), az eredeti felvételek láthatók, ezt azonban kegyeleti okokból sem engedték volna.

Ami azonban biztos, hogy Brandon Lee úgy érezte, ez a film lesz az, amely meghozza számára az áttörést, és megnyitja előtte a filmipar kapuit. A holló lett volna az ő nagy lehetősége, ám minden másként alakult. Véget ért egy fiatalember élete és álma, aki talán tényleg nagy színész vagy zenész lehetett volna.

A sors érdekessége, hogy A holló című filmet Brandon Lee tragikus halálát követően befejezték, szerepének hiányzó jeleneteit Brandon barátjával és kaszkadőrével, Chad Stahelskivel vették fel. Stahelski évekkel később azzal vált híressé, hogy David Leitch-csel közösen megrendezte a John Wick című akciófilmet.

A szintén kultikussá – és azóta sorozattá vált – film főszereplője egy olyan bérgyilkos, akit lényegében lehetetlen megölni. Pedig lőnek rá annyit, hogy abba egy átlagos akciófilm-szereplő már régen belehalna, ám John Wick mindent túlél, köszönhetően többek között egy speciális – ha nem is flak jacketnek, de – golyóálló öltönynek, amit visel. Stahelski mondta is, hogy a forgatáson már minden más volt, ami a biztonságot illeti, mint A holló készítésekor – abból a tragédiából sokat tanult ő is, és az egész filmipar. Bár a sors olykor-olykor megmutatja, hogy az akciófilmek nem veszélytelenek – ahogyan történt ez legutóbb a Rust című western forgatásán.

