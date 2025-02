Nem csak a TikTok, már a zenei toplisták élén is ez a nagyszájú lány áll

Mit várunk egy olyan fiatal lánytól, akinek az útját Nick Huggett (Adele „leszerződtetője”) és Nick Shymansky (Amy Winehouse egykori menedzsere) egyengeti a sztárrá válás rögös útján? Minimum őstehetséget, globális szintű slágereket és egyedi, jellegzetes stílust, pontosabban karaktert. Lola Young ilyen előadó: és ha nem lenne elég a menedzsmentes párhuzam, ő is londoni eresztés, ráadásul a méltán híres művészeti iskola, a BRIT School korábbi diákja. A sztárságig vezető útja szinte ki van kövezve, neki csak élnie kell a lehetőségekkel – amiből most nincs hiány.

Rég nem voltak annyira sikeresek a női szólóelőadók, mint napjainkban: 2024-ben Billie Eilish, Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Charlie XCX és a „nagy visszatérő”, Lady Gaga dominálták a lejátszási listákat. Ehhez a felhozatalhoz csatlakozott nemrég Lola Young is, akinek Messy című, tavaly nyáron megjelent dala meghódította a TikTokot. Ami pedig manapság meghódítja a TikTokot, valljuk be, kis túlzással meghódítja az egész bolygót.

Nem csak a TikTok számított

Bár a feltörekvő énekesnő szerint a hirtelen jött sikere nem szűkíthető le a TikTokra, és a Messy népszerűsége sem kizárólag az applikációnak köszönhető, vitathatatlan, hogy a dalra készült videók felpörgették a lejátszási és eladási számokat.

Sofia Richie Grainge és Jake Shane egy 14 másodperces TikTok-videót posztoltak magukról, amelyben a refrénre táncolnak, és Kylie Jenner is tátogott egyet a dalra: az amerikai influenszerek tehát jócskán hozzájárultak a dal sikersztorijához.

„A TikTok nagyszerű dolog, de én nem emiatt csinálok zenét. Magamnak és a rajongóimnak csinálom, Sofia Richie csak egy eleme annak, hogy milyen jól összejött minden” − fogalmazott a BBC-nek adott interjújában a fiatal énekesnő.

Közel állt a sikerhez

Lola Young Intro című EP-je 2019-ben jelent meg, és a fiatal tehetség úgy jellemezte, mint az első munkáját, amely tükrözi, hol tart ma; tükrözi Londont, a köreit; az őt körülvevő eklektikus ízlést; és helyet ad legmélyebb gondolatainak, démonjainak és legnagyobb örömének, ami mindig is a zene volt és lesz.

az előadó – aki 18 éve szerződött az Island Recordshoz – ezután többször közel állt a valódi befutáshoz.

Ő énekelt a 2021-es karácsonyi John Lewis-reklámban, de szerepelt a BBC Sound of 2022 listáján is, mindkét albuma – a 2023-as My Mind Wanders and Sometimes Leaves Completely és a 2024-es This Wasn’t Meant for You Anyway – pozitív fogadtatásban részesült, ráadásul a rapper Tyler, the Creator egyik dalában is közreműködött.

Első albumában az énekesnő kreativitásának új mélységeit fedezte fel, miközben dél-londoni gyökereiből inspirálódott. Bár a balladák kétségtelenül domináltak a lemezen, hangzásában határozottan a londoni életet tükrözte – a régi vonalas hiphop és az angol rap iránti szeretete is megmutatkozott benne.

A tavaly megjelent anyag, a This Wasn’t Meant For You Anyway című album elkészítésekor még a haját is levágta, és vadabb külsőre, testékszerekre, na meg eklektikus öltözékekre váltott.

Ha levágod a hajad, ez megváltoztatja a dolgokat, különösen egy nő számára... Azt hiszem, ez nagyon fontos lehet egy átmeneti szakasz megteremtéséhez. Ez egy fordulópont. Az lehetek, aki lenni akarok

– nyilatkozta a Rolling Stone-nak az énekesnő, aki talán még egyetlen albumán sem volt annyira őszinte, mint ezen.

A lemez elmossa a határokat egy dühös szakítós és egy nosztalgiával teli összeállítás között, a zenékből ráadásul süt a „leszarom” hozzáállás, ami meglepően jól áll a belevaló énekesnőnek. A Solomonophonickal (Remi Wolf, BROCKHAMPTON, Dominic Fike) közösen felépített albumon már érezhető az elmozdulás a 2023-as projektjéhez képest. Ez az elmozdulás nem teljesen új irányba mutat, inkább egy sokkal személyesebb, bátrabb és erőteljesebb lemezt eredményezett, mint a My Mind Wanders and Sometimes Leaves Completely.

Behúzta a listavezető helyet

Az áttörést is ez az album, pontosabban a lemezen helyet kapó Messy hozta meg számára, amely

2024 végén vált megkerülhetetlenné, és meg sem állt a slágerlisták éléig.

A 24 éves előadó az első brit énekes, aki a Chase and Status és Stormzy tavaly augusztusi fellépése óta brit listavezető lett; a legfiatalabb, akinek ez sikerült 2022 (és Dave) óta; és a legfiatalabb brit nő, aki Dua Lipa 2017-es győzelme óta listavezető lett.

Lola Young és a Messy Jimmy Fallon talkshow-jában debütál Amerikában, az énekesnő ráadásul hamarosan egy telt házas európai turnéra indul.

Az énekesnő szerint a hallgatók a dalszöveg nyers sebezhetőségére reagáltak ilyen jól. Young – aki maga is ADHD-s, illetve szkizoaffektív zavarban szenved – „ADHD-himnuszként” jellemezte a dalt.

A Messy egy olyan partnerhez szól, akinek lehetetlen megfelelni.

Az előadó az Attwood magazinnak azt nyilatkozta, hogy a Messy „nagyszerű bevezetés” a hangzásába. „Nyersen őszinte, és az album sok témáját összefoglalja. A tökéletlenségek elfogadásáról szól, és arról, hogy erőt találjak abban, aki vagyok.”