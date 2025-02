Rejtő Jenő meghódítja Szegedet: legendás regényfigurák kaphatnak miniszobrot a városban

A pesti humor egyik – ma is népszerű – koronázatlan királya a 120 éve született Rejtő Jenő. Az évfordulóhoz is köthető, hogy egy szegedi márkaszobrász a P. Howard néven is publikáló író regényeinek több népszerű figurájáról készít miniszobrocskákat. Dobó Ferenc Levente az Indexnek elmondta: tavaszra elkészülnek a 20-25 centiméteres alkotások. Jelenleg a szobrok végleges helyeit keresik a Tisza-parti város közterein.