Teltházas vetítések, kígyózó sorok, jegyekért könyörgő nézők

Oscar-díjas rendezők és a cannes-i filmfesztivál legjobb rendezőjének alkotásait is vetítették a legkiválóbb hazai filmes világ művei mellett a 11. Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál keretein belül, ahol végül két magyar film is a legjobb lett a maga kategóriájában. A szervezők olyan kellemes „problémákkal” kerültek szembe, amire maguk sem gondoltak, hogy megtörténhet.

Óriási érdeklődés mellett – immáron 11. alkalommal – rendezték meg a Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivált (BIDF), ahol január végén egy héten keresztül 60 fesztiválfilm versenyzett a díjakért.

A szervezők közleménye szerint 2024-hez képest 40 százalékkal nőtt a nézőszám, ami még őket magukat is meglepte, ahogyan a közönség lelkesedése is a dokumentumfilmek iránt. Elmondásuk szerint nagyon sokan voltak, akik szerettek volna megtekinteni egy-egy alkotást, azonban már nem jutott nekik jegy a vetítésekre. „Tudom, hogy teltházas a vetítés, de nem juthatnánk be valahogy?” – tették fel számtalanszor a kérdést a szervezőknek.

Az alkotásokat 11 településen vetítették a vászonra a nagyérdeműnek: Budapest (Cinema City Mammut), Békéscsaba, Debrecen, Eger, Jászberény, Kecskemét, Pécs, Szeged, Székesfehérvár, Szombathely, Veszprém. Oscar-díjas rendezők (Daniel Roher: Antidote/Ellenméreg, Oliver Stone: LULA/Lula, az elnök), a cannes-i filmfesztivál legjobb rendezője (Sergej Loznica: Invasion/Invázió), valamint Európa- és Sundance-díjas alkotók és a hazai filmes világ legkiemelkedőbb új filmjei is szerepeltek a programban.

A díjakról 8 versenykategóriában összesen 43 zsűritag döntött, és végül két magyar alkotás is a legjobb lett a maga kategóriájában.

A 11. Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál díjazottjai

Hétköznapi hősök szekció:

Fődíj: Invázió/Sergej Loznica

Különdíj: A fekete kert/Alexis Pazoumian

Hétköznapi családok szekció:

Fődíj: Egy újfajta vadon/Silje Evensmo Jacobsen

Különdíj: Mérleg-hintán/Alina Maksimenko

Hétköznapi félelmek szekció:

Fődíj: Az erdő/Lidia Duda

Különdíj: Rekviem egy nomád törzsért/Marjan Khosravi

Hétköznapi küzdelmek szekció:

Fődíj: Kedves, drága szeretteim/JuryRechinsky

Különdíj: Vagyok, hogy legyünk/ Juan Meija Botero

Hétköznapi vágyak szekció:

Fődíj: A boldogságügynöke/Zurbó Dorottya

Különdíj: Monogámia/Ohad Milstein

Magyar versenyprogram:

Fődíj: Kék pelikán/Csáki László

Különdíj: Láthatatlan kötelek/Varga Ágota

Nyugdíjas zsűri díja:

Zenica fölött az ég/Nanna Frank Møller, Zlatko Pranjic

Diákzsűri díja:

Fakír/Roman Duris