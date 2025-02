Meghalt a Squid Game sztárja, I Dzsusil

Vasárnap otthonában hunyt el gyomorrákban a dél-koreai színésznő, I Dzsusil, aki a Squid Game második évadában is szerepelt. A hatvanas évek óta rendszeresen fellépett színpadi produkciókban, de szinkronszínészként is dolgozott. Harminc évvel ezelőtt mellrákkal is kezelték, de abból végül felépült.