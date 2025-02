Nem marad el a Grammy-gála, míg Los Angeles egy része lángokban áll, a másikban sztárparádé kezdődik

Idén nincsenek előbulik, nem rendeznek afterpartikat sem – olvashatjuk a BBC-n. A megrendezés is kérdéses volt, mivel csak két nappal ezelőtt, január 31-én sikerült véget vetni a 24 napig tomboló tűznek, amiben 29 ember életét vesztette, és több mint 16 ezer épület vált lakhatatlanná. Sok művész háza, stúdiója a tűz martalékává vált, úgyhogy idén nem a felhőtlen bulizás lesz a jellemző a Grammyre, hanem az adománygyűjtés. A műsort rendező Recording Academy szerint épp emiatt nagyobb szükség van a Grammyre most, mint valaha.

Az idén jótékonysági eseménybe forduló zenei díjátadón pénzt gyűjtenek a károsultaknak, és tisztelegnek az áldozatok és a tűzben részt vevő tűzoltók és segítők előtt. A Recording Academy vezérigazgatója, Harvey Mason Jr. elmondta, hogy majd ezer ember dolgozik a zenei eseményen, ezért is fontos, hogy ne napolják el.

A Grammy szerinte most az összetartozás és az erő jelképe lesz, ha nem rendeznék meg, azzal sem a város, sem a zeneipar nem járna jól.

Ha elköltöztetnék, akkor elveszítené a benne rejlő egyesítő erőt. A zene ereje gyógyít, épít, és segíti azokat, akiknek szükségük van erre.

A rendezők több állami tisztviselővel konzultáltak, például a Los Angeles-i polgármesterrel és Gavin Newsom kaliforniai kormányzóval is, és mind a megrendezést támogatták. De persze vannak ellenzői is, például Elyn Kazarian, egy zeneipari kreatív, aki főleg tervezői munkáiról ismert. Szerinte nagyon disszonáns lesz, hogy a Grammyn drága ruhás hírességek parádéznak, miközben Los Angeles túlsó végén az emberek szenvednek.

De a showrunnerek szerint a katasztrófa lesz a ceremónia fókuszában, és a segítség.

A műsor egyik fő célja a tűzoltók részére történő adománygyűjtés.

Néhány napja a FireAid segélykoncerttel 60 millió dollárt gyűjtöttek az újjáépítésre, ezt két Los Angeles-i arénában rendezték több mint kéttucatnyi fellépővel, akik között Billie Eilish és Lady Gaga is szerepelt.

A 8 órán át tartó Grammyn 94 díjat osztanak ki, ott lesz Beyoncé és Taylor Swift, de az idei Szigetre is ellátogató Charli XCX-et is láthatjuk majd, ahogy Sabrina Carpenter, Benson Boone, Shakira, Stevie Wonder, Teddy Swims és Raye is tiszteletét teszi.

Persze nem most először ütközik akadályba a zeneipar legcsillogóbb fesztiválja, 2021-ben a Covid–19-járvány miatt elhalasztották, és a közönség csak előre felvett show-kat nézhetett, és amit lehetett, áttettek az internetre. A Grammy egyik legnépszerűbb eseménye minden évben a Spotify rendezvénye, ahol az év legjobb új előadója díjra jelölteket láthatjuk egy bulival egybekötött koncerten, de a cég idén visszalépett a katasztrófa miatt, és nem lesz jelen a Grammyn. A Spotify zenei partnerségért és közönségért felelős vezetője azt mondta, most a Los Angeles-i rajongók és jótékonysági szervezetek támogatására fókuszálnak.