Meghalt Rege Sándor író, újságíró, riporter, a 24.hu olvasószerkesztője. A portál megható sorokkal emlékezett egykori munkatársára.

Akadt dolga velünk, csüdig gázolt a mozgószabály-sértésekben (ezt most direkt), szakállas angyalhoz illő türelemmel magyarázta, miért kell úgy írni, ahogy írni kell például azt, hogy férfikézilabda-bajnokság; olykor flekknyi e-mailben tájékoztatta a redakciót valamely kollektív típushibánkról, és velünk vívott csatáinak visszafogott eredményessége sem tántorította el a további helyesírási, nyelvhelyességi körlevelektől.

Fotó: 24.hu Rege Sándor

A 77 éves újságíró íróként is tevékenykedett. Összesen öt mesekönyvet jelentetett meg, de egy dokumentumkötetet is írt a rákról. Pályafutása alatt dolgozott a Népszavánál is, majd az FM.hu-nál lett olvasószerkesztő.