Krasznahorkai László: Orbánék szerint dicsőséges a történelmünk, de az csak vereségekből áll

Interjút adott Svédországban Krasznahorkai László, miután átvette a Kulturhuset Nemzetközi Irodalmi Díjat a Herscht 07769 című regényéért.

A díjazott mű 2021-ben jelent meg itthon, története szerint egy türingiai kisvárosban élő falmosó leveleket küldözget Herscht 07769 feladó névvel Angela Merkelnek.

A sztori a mai Németország keleti részén játszódik, ahonnan Bach csodás művei erednek, és ahol még mindig erősek a neonáci mozgalmak. A regény hangulata, abszurditása mellett is kilátástalanul mélabús. Kérdés, mit érthet meg ebből a komorságból egy svéd olvasó, Krasznahorkai tehát most svéd interjújában elmondta, mi is ez a depresszió.

Ma Magyarországon már nincs remény... És ez nemcsak az Orbán-rezsim miatt van, hanem az ilyen emberek miatt is. A probléma nemcsak politikai, hanem társadalmi is.

Az általános műveletlenséget úgy érzékeltette, hogy elmesélte, egy szélsőjobbos tüntetés „Vissza Trianont” plakátját meglátva arra gondolt, itt már minden teljesen mindegy.

Trianon egy párizsi kastély volt, ahol a békeszerződést aláírták, semmi más. Ennyire műveletlenek ma az emberek.

Hozzátette, hogy Trianon traumáját „Orbán Viktor és szélsőjobboldali csoportok sikeresen használják fel. Most Orbán és társai dicsőségesnek mondják a történelmünket. Ez több mint nevetséges. A magyar történelem csak vereségekből áll”, majd elmondta, hogy a demokrácia nagyon törékeny, hatalmas a jogfosztott, tanulatlan tömeg, és „nagyon sok a szemétláda”.

Krasznahorkai évek óta a Nobel-díj várományosa, erről azt mondta: „Nagyon érdekes lenne megkapni ezt a díjat. Igazán meglepődnék azonban, ha megkapnám.”