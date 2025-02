A rendszerváltás óta nem történt ilyen, Herendi Gábor filmje rekordot döntött

„Ha szabad nagy szavakat használnunk: az elmúlt bő két és fél hónapban történelmet írtunk veletek. Bár mindig is bíztunk a Futni mentem sikerében – különben nem is tettünk volna meg érte mindent az elmúlt négy évben –, még pár hete is álomnak tűnt, ami ma valósággá vált” – közölték az alkotók, hozzátéve, hogy

vasárnap délután köszönthették a 662 964. nézőjüket, ami azt jelenti, hogy Herendi Gábor új romantikus vígjátéka lett a legnézettebb magyar mozifilm 1989 óta.

A Cinema City Westendben Herendi Gábor rendező, Ember Márk, Csányi Sándor, Tenki Réka és Trokán Péter színészek, valamint Berta Balázs és Kárpáti György producerek lepték meg a közönséget a jeles alkalomból.

A film egyébként február 13-tól elérhető lesz a Netflixen. Herendi Gábor arról is beszélt a minap, hogy hamarosan folytatódhat a Hajdú család története. „Gondolkozunk a folytatásban, éppen azon agyalunk, hogy milyen irányban lehetne továbbvinni ezt a történetet, mert annyira sok megkeresést kapunk, hogy annyira szerethetőek ezek a karakterek, és olyan szívesen néznének róluk egy következő mozit” – fogalmazott Herendi Gábor.

A Futni mentem folytatása egyelőre még csak gondolat, de már készülőben van egy másik csajos film Herendi Gáborral és a Futni mentem producereivel, aminek már a szereplőválogatásai is megkezdődtek. Mint mondta: „Egy nagyon hasonló zsánerű film lesz, mint a Futni mentem. Én azt gondolom, hogy az is nagy nézőszámra számíthat. Az is romantikus film lesz, csajos, azt szeretnénk, ha karácsonyra már moziba kerülne. A tervezés miatt már csőben van.”

A Futni mentemről írt kritikánkat itt olvashatja el.