Beyoncé és Kendrick Lamar is tarolt a 67. Grammy-gálán

A Los Angeles-i tűzvész ellenére is megrendezték február 2-án, vasárnap a Grammy-gálát. Az est sztárjai között szerepel Beyoncé, Kendrick Lamar, Sabrina Carpenter és Chappell Roan is.

Helyi idő szerint 2025. február 2-án este tartották Los Angelesben a zeneipar legnagyobb és legrangosabb gáláját, a 67. Grammy-díj-átadót.

A CBS televízió és a Paramount+ által élőben közvetített díjátadó ceremóniát a Crypto.com Arénában rendezték, a gála házigazdája immár egymást követő ötödik alkalommal Trevor Noah volt. A fellépők között szerepelt Benson Boone, Billie Eilish, Chappell Roan, Charli XCX, Doechii, RAYE, Sabrina Carpenter, Shakira és Teddy Swims is.

Az év albumának járó Grammy-díjat Beyoncé nyerte a műfajokat ötvöző Cowboy Carter című lemezével. Az énekesnő ebben a kategóriában korábban még nem nyert díjat. A vasárnapi Grammy-díj-átadóra 11 jelöléssel indult, így karrierje alatt összesen 99 jelölést gyűjtött össze, amivel rekorder a jelölt művészek sorában. Kendrick Lamar több díjat is nyert, az övé lett az év felvétele és az év dala, a Not Like Us című számának köszönhetően.

Az idén jótékonysági eseménybe forduló zenei díjátadón – amely majdnem el is maradt – pénzt gyűjtöttek a Los- Angeles-i tűzvész károsultjainak, és tisztelegtek az áldozatok és a tűzben részt vevő tűzoltók és segítők előtt.

Az eseményen – ahol számos híresség tiszteletét tette – előkerültek az extrém ruhadarabok, ám akadt olyan is, aki anyaszült meztelenül lépett a vörös szőnyegre.

A főbb kategóriák győztesei

Az év albuma: Beyoncé – Cowboy Carter

Az év felvétele: Kendrick Lamar – Not Like Us

Az év dala: Kendrick Lamar – Not Like Us

Legjobb új előadó: Chappell Roan

Legjobb popelőadó – duó/csapat: Lady Gaga és Bruno Mars – Die with a Smile

Legjobb szóló popelőadó: Sabrina Carpenter – Espresso

Legjobb popalbum: Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet

Legjobb rapalbum: Doechii – Alligator Bites Never Heal

Legjobb rapdal: Kendrick Lamar – Not Like Us

Legjobb countyalbum: Beyoncé – Cowboy Carter

Legjobb countrydal: Chris Stapleton – It Takes a Woman

Legjobb rockalbum: The Rolling Stones – Hackney Diamonds

Legjobb rockdal: The Beatles – Now and Then

Legjobb R&B album: Chris Brown – 11:11 (Deluxe)

Legjobb R&B dal: SZA – Saturn

Legjobb dance vagy elektronikus album: Charli XCX – Brat

Legjobb dance vagy elektronikus felvétel: Justice és Tame Impala – Neverender

(Borítókép: Beyoncé a 67. Grammy-díj-átadón 2025. február 2-án. Fotó: Sonja Flemming / CBS / Getty Images)