Krasznahorkai László Magyarországról: Elmegyógyintézet, ahonnan elmentek az orvosok

A világhírű magyar író nem a svéd lapnak adott interjújában festett először negatív képet a honi állapotokról. New York-i könyvbemutatóján úgy fogalmazott, hogy Magyarország egy elmegyógyintézet, ahonnan elmentek az orvosok, miközben az emberek azt játsszák, hogy mostantól ők gyógyítanak.

Tavaly decemberben New Yorkban is bemutatták Krasznahorkai László Herscht 07769 című regényét. A rendezvényen Patti Smith énekes-költő olvasott fel a műből. A szerző legújabb könyve napjaink Németországában − annak is a mélabús keleti felében − játszódik, amely egyszerre Johann Sebastian Bach műveinek forrásvidéke és a neonáci mozgalmak egyre kevésbé titkos bázisa.

A bemutatón Hari Kunzru brit író kérdezte a magyar szerzőt a mű hátteréről. Krasznahorkai hangsúlyozta, manapság Németországban egyetlen normális párt sincs a neonáci mozgalom ellen, ami azért is furcsa, mert az Unió legerősebb országáról van szó.

Az író számára még a német helyzetnél is tragikusabb, ami szülőhazájában, Magyarországon történik. Az egy dolog, hogy a jobboldal kormányoz, nagyobb probléma azonban az a néhány millió ember, aki „erre a protonáci pártra szavazott”.

Történhet valami néhány év múlva a politikai szférában. Oké, de mit tehetünk ezzel a néhány millió emberrel? Ez a legnagyobb problémám Németországban és Magyarországon is. Lengyelországban is, de ott most valami történik...

− fogalmazott az író.

Krasznahorkai reményvesztettségét fejezte ki az országgal kapcsolatban, amit úgy festett le, mint

egy elmegyógyintézetet, ahonnan elmentek az orvosok, az emberek pedig eljátszották, hogy mostantól ők gyógyítanak, és találomra kiválogatták a betegeket.

Amikor Hari Kunzru felvetette, hogy Orbán Viktor kulturális modelljét Amerikában már példának látják, az író nem kívánta kommentálni az elhangzottakat. „Remélem, mindkét fél számára virágzó időszak lesz” − mosolyodott el.

Reménytelen a helyzet

Krasznahorkai László nemrég Svédországban kapott kitüntetést. A Kulturhuset Nemzetközi Irodalmi Díjat svéd fordítójával együtt vehette át Herscht 07769 című regényéért. Ennek apropóján adott interjút egy svéd lapnak, amelyben borús képet festett a magyarországi állapotokról.

Kiemelte, hogy Orbán Viktor és társai dicsőségesnek mondják történelmünket, ami több mint nevetséges, hiszen a magyar történelem kizárólag vereségekből áll.

Ma Magyarországon már nincs remény, és ez nemcsak az Orbán-rezsim miatt van, hanem az ilyen emberek miatt is. A probléma nemcsak politikai, hanem társadalmi is

– fogalmazott.

A svéd interjúra Németh Róbert, az ÖT munkatársa is reagált.

Az újságíró szerint az interjúból az szűrődik le, hogy Krasznahorkai László napjainkban nem tesz fel kérdéseket. Sem napi politikaiakat, sem azon túlmutatókat.

Ráadásul nem elég, hogy Krasznahorkai, de az újságíró sem tesz fel kérdéseket...

