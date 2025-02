Már a bébiszittere is feljelentette szexuális zaklatás miatt a világhírű írót

Neil Gaimant az elmúlt hetekben nyolc nő is megvádolta azzal, hogy szexuálisan zaklatta őket, bár az író mindent vádat tagad. Az egykor nála dolgozó bébiszitter is feljelentette a férfit, viszont Amanda Palmert, az író feleségét is meggyanúsította emberkereskedelem vádjával, ugyanis szerinte tudott arról, hogy Gaiman szexuálisan zaklatta. Az új-zélandi nő emiatt legalább hét millió dollárt követel a pártól.