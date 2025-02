Most erre a perre figyel az egész világ

Ma kezdődik a bírósági tárgyalás Salman Rushdie megtámadásával összefüggésben a New York állambeli Mayville nevű faluban. Várhatóan a 77 éves sztáríró is tanúvallomást tesz.

A héten bíróság elé áll az a férfi, akit Salman Rushdie megtámadásával vádolnak. 2022-ben az indiai származású brit–amerikai író a New York nyugati részén található Chautauqua Intézet előtti színpadon éppen a szólásszabadságról tartott előadást, amikor Hadi Matar felment a színpadra, és késsel rátámadt. Az írót több késszúrás is érte, életveszélyes sérüléseket szenvedett, s bár szerencsésen életben maradt, az egyik szemét elvesztette – írja a The Guardian.

Már kétszer elhalasztották

A ma kezdődő per felboríthatja a Mayville nevű kis falu életét, amelynek 1500 főt sem elérő lakossága valószínűleg nem szokott hozzá, hogy egy médiacirkusz középpontjába kerüljön. Az első napon az esküdtszéket választják ki. A tárgyalást 2023 januárja óta azonban már kétszer elhalasztották, először Matar ügyvédje Rushdie Kés című memoárjának kéziratát kérte be mint bizonyítékot, később a helyszín módosítását kérelmezte, arra hivatkozva, hogy az adott megyében nincsenek pártatlan esküdtek. A támadásról szóló Kés angolul 2024. április 16-án jelent meg, magyarul picit később, április 30-án, Greskovits Endre fordításában adta ki a Helikon Kiadó. A kötetről recenziót is írtunk.

A buffalói szövetségi bíróság vádirata szerint a Salman Rushdie-t megkéselő Hadi Matarnak gyilkossági kísérlet és testi sértés mellett külföldi terrorszervezet támogatása miatt is felelnie kell, ugyanis az író elleni merényletet vallási indíttatásból követte el. Matar azonban ártatlannak vallotta magát, azóta óvadék megállapítása nélkül tartják fogva.

Rushdie is tanúvallomást tesz

A támadónak később vádalkut ajánlottak, amelynek részeként a börtönbüntetése 25 évről 20 évre csökkent volna. A vádalkuban az is szerepelt, hogy ha bűnösnek vallja magát, akkor egy szövetségi vádpontban való bűnösségét is be kellett volna ismernie. Ám Hadi Matar visszautasította az alkut.

Az ügyészek szerint a támadást a szerző ellen kiadott fatva táplálta. Jason Schmidt körzeti ügyész azonban azt mondta, hogy azzal a tárgyalás során nem foglalkoznak. Schmidt szerint az indíték bemutatása szükségtelen, mivel a támadás a közönség szeme előtt zajlott, s néhányan mobiltelefonjukkal rögzítették.

A 77 éves Rushdie és Henry Reese, aki a pittsburghi menedékváros nevű alapítvány társalapítója, és aki az író szerint megmentette az életét, várhatóan tanúvallomást fognak tenni.

Salman Rushdie 1988-ban megjelent Sátáni versek című regényével vált világhírűvé, amelyet a legfőbb iráni vezető istenkáromlónak minősített, és fatvát adott ki az író ellen. Az iráni iszlám fundamentalisták 1989 februárjában a világban élő muszlimokat Rushdie megölésére szólították fel a Korán és Mohamed próféta meggyalázásáért. Ezért az írónak hosszú ideig elszigetelten, testőrök védelmében kellett élnie, ám az utóbbi években már szabadabban mozgott a világban, egészen a Chautauqua Intézetben ellene elkövetett merényletig.