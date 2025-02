Ablakot nyit a csillagokra a hónap asztrofotója

Januárban e gy klasszikus csillagíves állókamerás asztrotájképet választott a hónap fotójának a Magyar Asztrofotósok Egyesülete.

A szokatlan égboltfotó

Egy klasszikus csillagíves állókamerás asztrotájkép lett 2025 első hónap asztrofotója. Az ilyen felvételek egyszerű eszközökkel, hagyományos fotóállvánnyal, hagyományos digitális fényképezőgéppel készülnek, vagyis látszólag óriási műszaki kihívás nincsen. Ilyenkor azonban a az alkotói szabadság és fantázia, kifinomult kompozíció és kreatív témaválasztás adják a hozzáadott értéket.

Csillagívek

Ha megnézzük Kecskés Bertalan csillagíves fotóját, bizony egyedi látásmódból és perspektívából fakadóan rögtön valami furcsát vehetünk észre: A parasztház felett az északi pólus látszódik körkörös koncentrikus csillagívekkel, az ablakban azonban egyenes "csillagívek" tükröződnek az égi egyenlítő irányából. A kép csillagászati érdekessége, hogy szűk látómezőben a tükröződés segítségével egyszerre látszik az égi egyenlítő és az északi égi pólus, és a csillagívek geometriájának markáns különbözősége a két égterületen.

Az ég és a magyar tanyavilág

De van itt sokkal több is, mint egyszerű csillagforgás. Kecskés Bertalan az alföldi tanyavilág és az elmúló tanyák fotografikus megőrzésének elhivatott művelője. Több munkáján is egyszerre látszik az alföldi építészet és a csillagos ég. Ezekben a felvételeiben azt az utat keresi, hogy hogyan tudja az idő múlását és az elenyésző építészeti örökséget egyszerre bemutatni. A felvételen látható parasztház egy helvéciai tanya részlete, melyre a szép állapota ellenére is a lassú enyészet vár.

Ennek a képnek a kompozíciója már egy ideje megszületett a fejemben, de most eljött az idő, hogy életre is keljen. Az elképzelés az volt (megint), hogy tudnám egy fotón megjeleníteni azon dolgokat, amik fotográfia szempontjából mindig is motiválnak (tanyák, az idő érzékeltetése, az asztrofotózás ...)

– mesélte munkájáról a fotós.