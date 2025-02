Utoljára láthatják a rajongók a Black Sabbathot

Július 5-én egy adománygyűjtő koncert erejére összeáll Ozzy Osbourne és a Black Sabbath, melyet a Villa Parkban tartanak, ahol egy egynapos fesztiválon vesznek részt. Rajtuk kívül az általuk inspirált bandák is fellépnek, mint a Metallica, a Pantera, a Slayer, a Gojira és az Anthrax − írta a BBC.

Húsz év után ez lesz az első alkalom, hogy a Black Sabbath eredeti felállásában játszik együtt. Ozzy Osbourne ugyanis Parkinson-kór és gerincproblémái miatt kénytelen volt felhagyni a turnézással. Visszatérését felesége és Tony Iommi jelentette be.

A Rage Against The Machine gitárosa, Tom Morello, az eseménye zenei vezetője azt mondta, hogy ez lesz „a valaha volt legnagyobb heavy metal show”. A koncert bevételét a Birminghami Gyermekkórház és egy hospic alapítvány számára ajánlották fel. A Black Sabbathon kívül fellép az Alice in Chains, a Halestorm, a Lamb of God és a Mastodon is.

Ozzy Osbourne zenekara 1968-ban alakult, és 2017-ben teltházas koncerttel búcsúztak a közönségtől. Akkor a korai időszakból származó dalaik csendültek fel, mely 81 állomásból álló turnét zárt. Az énekes akkor azt mondta a rajongóknak: „El kell mondanom valamit, micsoda utazáson vagyunk túl.”

„1968-ban kezdtük, és most 2017-et írunk - ezt el sem hiszem. De tudjátok mit? Nem élnénk túl, ha nem lenne a rajongói bázis. Szóval ha veterán fan vagy, nagyszerű. Ha új vagy, üdvözöllek. De nem tudom elégszer elmondani, mennyire hálásak vagyunk a támogatásotokért” − köszönte meg Ozzy Osbourne a közönségnek a rajongást.

Ezt a koncertet követően Osbourne két szólóalbumot adott ki: Ordinary Man és Patient Number 9 címmel. Azonban 2019-ben egy baleset következtében gerincsérülést szenvedett, mely miatt meg kellett műteni. Ugyanebben az évben Parkinson-kórt diagnosztizáltak nála, ezért felhagyott a turnézással, de egy brit lapnak nemrég közölte, hogy szeretne még színpadra állni.