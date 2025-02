Nem nyilatkozhat a botrányba keveredett Neil Gaiman magyar kiadója, a sztáríró ügynöke tiltotta le őket

Nagy hullámokat vetett a világirodalmi életben, miután Neil Gaimant nyolc nő vádolta meg szexuális visszaéléssel, az amerikai sztáríró azonban mindent tagad. A Dark Horse Comics, Gaiman képregényeinek egyik amerikai kiadója viszont komolyan veszi a szerző ellen felmerült gyanút, és úgy döntött, többé nem adja ki a műveit. A HarperCollins és a WW Norton hasonlóan cselekedett, mindkét kiadó azt nyilatkozta, hogy a jövőben több projektben nem kívánnak együtt dolgozni a szerzővel, bár azt nem árulták el, hogy a döntésük összefüggésben van-e a botránnyal. A The New York Times szerint már a Marvel Comicsnál sincs folyamatban Gaiman új alkotásának kiadása.

Nem nyilatkozhatnak

Magyarországon két kiadó adja ki Neil Gaiman könyveit, az Agave Kiadó lapunknak adott nyilatkozata után az író képregényeit kiadó magyar Fumax Facebook-posztban reagált a történésekre.

Neil Gaiman ügynöke megkeresett minket, amikor az első infómorzsák és hírek még éppen csak elkezdtek szellőzni, és kikötötte, hogy mi semmilyen módon nem nyilatkozhatunk az ügyben. Ezt tiszteletben tartjuk természetesen, de nagy valószínűséggel ettől függetlenül sem nyilatkoznánk semmit, ahogy más témákban sem nyilatkozunk.

A Fumax hozzátette, amiről beszélhetnek, azok a kiadványok. Azt írják, hogy a Sandman: Nyitány megjelenése tavalyra volt tervezve, onnan csúszott át idénre, mert nem tudtak vele elkészülni. „Ez azt jelenti, hogy már nagyon rég licenceltük, és rég szerződésünk volt rá, mielőtt kipattant volna ez az ügy. Volt, aki felvetette, hogy nem veszi meg a hamarosan megjelenő Sandman: Nyitányt, hogy ezáltal ne támogassa Gaimant” – olvasható a közleményben, amely egy félreértést mindenképpen szeretne ezzel kapcsolatban eloszlatni.

Mi a DC-nek a kiadott mennyiség teljes jogdíját előre kifizettük (mint ahogy ez náluk az összes kiadványnál kötelező), így innentől kezdve a Sandman: Nyitány eladott példányai után sem Gaiman, sem a DC nem részesedik egy fillérben sem. Így aki büntető szándékkal nem veszi meg a kiadványt, az kizárólag minket büntet ezzel, senki mást.

A Fumax szerint a Gaiman képregényeinek eltörlésére irányuló szándék azért is megkérdőjelezhető, hiszen – ellentétben a regényeivel – ezek nem csupán az ő munkái, hanem a számos kiváló rajzoló, kihúzó, színező stb. munkái is, akik nagyon jelentős módon járultak hozzá ezen kiadványok elkészüléséhez, az ő művészetük is ez.

Lezáruló sorozat

A kiadó úgy véli, hogy a Sandman-sorozat így is a képregény-univerzum egyik legjelentősebb műve marad, és sok-sok tízmillió példányban ott marad az olvasók és könyvtárak polcain még akkor is, ha soha többet sehol nem készítenek új kiadást belőlük. „A Nyitánnyal le is zárul a Sandman-sorozat, és úgy gondoljuk, hogy az, hogy ilyen minőségben végig tudott futni végül Magyarországon annak ellenére, hogy egyszer korábban már bebukott, ez mindenképpen a magyar képregényes színtér büszkeségére tarthat számot” – teszik hozzá.

Az Index korábban megkereste Neil Gaiman műveinek másik magyarországi kiadóját, az Agave Kiadót. Velkei Zoltán kiadóvezető lapunknak azt mondta, sajnos eléggé aggasztóak a Gaimanról érkező hírek, de nem szeretnének döntést hozni érdemi tájékoztatás és bírósági ítélet nélkül. Viszont amíg ez nem történik meg, nem terveznek joghosszabbításokat.

Korábban nyolc nő vádolta meg Neil Gaimant szexuális visszaéléssel, de közülük négyen már júliusban előálltak történetükkel. Az amerikai író ellen szexuális erőszak miatt feljelentést tettek az új-zélandi rendőrségen 2023 januárjában, de a nyomozást végül megszüntették. Scarlett Pavlovich például huszonkét éves volt, amikor megismerkedett Gaiman volt feleségével, és a család bébiszittere lett az ötéves gyerekük mellett. Első találkozásukkor az író felajánlotta, hogy mártózzon meg a kerti medencében, majd meztelenül csatlakozott hozzá, hozzádörgölőzött, és arra kérte a fiatal nőt, hogy „mesternek” nevezze.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon (h., k., cs., p. 18:00–22:00, k. 8:00–12:00, sze. 12:00–14:00). További információ az egyesület segélytevékenységeiről a nane.hu oldalon található.