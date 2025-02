Az ország, ahol az önkormányzatok bezárnák a könyvtárakat, de az állam nem hagyná annyiban

Val McDermid és Damian Barr írók arra hívták fel a skóciai önkormányzatok figyelmét, hogy hagyjanak fel a több mint 20 közkönyvtár bezárásának tervével. Úgy vélik, mindez végtelenül rosszul érintené a vidéki területek kulturális életét – írja a The Scotsman.

Számos skóciai önkormányzat ugyanis a könyvtári szolgáltatások csökkentését javasolja, amely mások mellett 13 Aberdeenshire-ben 13, Moray-ban 7 és Perthshire-ben pedig 5 közkönyvtár bezárását jelentené, mert azok jelentős anyagi gondokkal küzdenek. A javaslatot nem nézi mindenki jó szemmel, sőt vannak, akik nemtetszésüknek adnak hangot. McDermid és Barr írók jelenleg a közkönyvtárakat népszerűsítő kampány nagykövetei, akiket a Skóciai Nemzeti Könyvtár kért fel a feladatra. Val McDermid úgy véli, a bezárásoknak pusztító hatása lehet az ország kulturális jövőjére nézve.

Elveszi a lehetőséget a következő generációtól, hogy nyomot hagyjanak.

Barr szerint a közkönyvtárak a társadalmi mobilitás és a közösségi kohézió motorjai. „A könyvtárak olyanok, mint az Országos Egészségügyi Szolgálat (NHS): el kell keríteni, és örökre meg kell védeni. Meg kell értenünk, hogy nem csak akkor kell értékelnünk, amikor használjuk, hanem mindig, örökké. Amikor kinyitunk egy könyvet, akkor magunkról és a világról is megtudunk valamit” – tette hozzá.

Nagyon elszomorítaná

Angus Robertson kulturális államtitkár nemrégiben a Skót Nemzeti Könyvtár centenáriumi évfordulójának megnyitóján vett részt Edinburghban. Amikor a tervezett könyvtárbezárásról kérdezték, elmondta: „Azt hiszem, mindenkit aggaszt, hogy a könyvtári szolgáltatások csökkenhetnek.” A kulturális államtitkár szerint minden olyan intézkedést meg kell vizsgálni, amely a könyvtári ellátás és hozzáférés védelmét elősegítheti.

Nagyon elszomorítana, ha a könyvtárak bezárnának. Mindenképpen szoros együttműködést szeretnék látni az ügy érdekében

– fogalmazott Robertson, aki szerint a kultúrára lehetőségként kell tekintetünk, és azon kell gondolkodnunk, hogyan játszhat egyre nagyobb szerepet az emberek egészségében és jólétében. Ezért most újra kell gondolni, hogy a könyvtárak miben segíthetnek.

Az államtitkár példákat is sorolt, szerinte ezek olyan helyek, ahol lehet olvasni, kutatni, pihenni, melegben lenni, valamint digitális szolgáltatásokhoz is hozzáférni. Arról nem is beszélve, hogy a legtöbb könyvtárnak olyan tárgyalótermei vannak, amelyek kiválóan alkalmasak rendezvények lebonyolítására.

Rendkívül káros lehet

A skót önkormányzatokat törvényi előírás kötelezi arra, hogy védjék a könyvtárakat, de a gyakorlatban nem ez történik. Egyes települések vezetői inkább mobil vagy virtuális könyvtárak létrehozását javasolják, vagy önkénteseket kérnek fel közintézmények működtetésére.

2014 óta 42 közkönyvtárat zártak be Skóciában, a humán erőforrás összességében 25 százalékkal, a könyvtári finanszírozás pedig 30 százalékkal csökkent.

Sean McNamara, a skóciai Chartered Institute of Library and Information Professionals igazgatója szerint ez komoly kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy a skót kormány megfelelően érvényesíti-e a könyvtárak törvényes védelmét. Azt a találkozót viszont üdvözölte, amely nemrégiben Angus Robertson kulturális államtitkár és az önkormányzatok képviselői között zajlott le, a felek a könyvtárakról és a kulturális politikáról diskuráltak. Bár McNamara úgy véli, most inkább konkrét lépésekre és finanszírozásra van szükség. „A jelenleg zajló folyamatok ugyanis rendkívül károsak lehetnek” – jegyezte meg.

Ez idáig csupán az aberdeenshire-i önkormányzat reagált, közleményükben azt írták, hogy a 13 könyvtáruk sorsáról a képviselőik február 13-án döntenek.