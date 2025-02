Egy brutális mészárlás hátteréről rántják le a leplet

A napokban jelent meg az Egyesült Államokban a tavalyi Nobel-díjas Han Kang legújabb regényének angol kiadása. A We Do Not Part két nő barátságáról szól, miközben a kötet számot vet a koreai történelem rejtett, tragikus fejezetével.

Han Kang regényeiben Dél-Korea történelmi sebeinek maradványait kutatja, az ország két legsötétebb epizódjába is beleásta magát: az 1980-as mészárlásba Kwangju városában, amelynek során leverték a demokráciapárti mozgalmat, és egy korábbi, még halálosabb fejezetbe Csedzsu szigetén, ahol több tízezer embert öltek meg.

Azóta, hogy tavaly októberben megkapta az irodalmi Nobel-díjat, Han Kang népszerűsége nemzetközi szinten is egyre nő. A Csedzsuban játszódó új regény angol fordítása, a We Do Not Part (Nem válunk el) január végén debütált az Egyesült Államokban, több mint három évvel azután, hogy koreai nyelven megjelent. Az angol fordítók e. yaewon és Paige Aniyah Morris.

Az írónő Dél-Korea önkényuralmi múltjáról szóló munkái még aktuálisabbak, miután az elnök tavaly decemberben rövid időre hadiállapotot rendelt el. (Azóta megbuktatták és letartóztatták.)

A rémálmok inspirálták

Han Kang, aki Nobel-díj átvétele óta kimondottan kerülte a rivaldafényt, egy interjúban elmondta, hogy még mindig a közelmúlt eseményein gondolkodik. Kiemelte, hogy soha nem állt szándékában a modern koreai történelem egyik tragikus fejezetéből ugrálni a másikba, de miután 2014-ben megjelent a Nemes teremtmények című regénye, rémálmok gyötörték.

A kísérteties képek Csedzsu szigetére vezették. A helyre, ahol 1947 és 1954 között egy felkelést követően az amerikai hadsereg hallgatólagos támogatásával körülbelül 30 000 embert öltek meg rendőrök, katonák és kommunistaellenes igazságosztók.

Az áldozatok mintegy harmada nő, gyermek vagy idős ember volt.

Han Kang karaktereinek szokása, hogy „szétesnek”. Megnémulnak, megvakulnak, nem esznek, nem alszanak, nem emlékeznek: mintha elfelejtenének éli. Ezek az összeomlások legtöbbször valamilyen megrázó esemény következményei. A szerző friss regényében ez az összeomlás a belső szorongás külső megnyilvánulása.

Eltűnő szakadék

A regény három részre oszlik. Kyungha az első részben (A madár) majdnem életét veszti, mikor Csedzsuba utazik Inseonhoz. Ez a rész a legkönnyebben érthető, mivel az olvasó megbízhat Kyungha valóságélményében. A tisztánlátás érzése azonban nem tart sokáig, mert a második és a harmadik rész megkérdőjelez mindent, amit addig olvastunk.

A második (Éjszaka) és a harmadik (Láng) részben Kyungsha egy álomszerű állapotba kerül, ahol a valóság, az emlékezet és a múlt közötti szakadék eltűnik. Inseon megjelenik (meggyógyulva), vagy sosem volt beteg? Talán Kyungsha még mindig delíriumban van?

