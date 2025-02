Meghalt Tony Roberts, az Annie Hall színésze

Hosszan tartó betegség után, 85 éves korában meghalt Tony Roberts színész. Roberts halálát lánya, Nicole Burley erősítette meg a The New York Timesnak, amelynek elárulta, édesapja családja körében pénteken hunyt el.

A Játszd újra, Sam (1972), Annie Hall (1977), Csillagporos emlékek (1980) és Hannah and Her Sisters (1986) című alkotásokban is feltűnt Roberts, akit arról volt ismert, hogy Allen közömbös barátját alakítva, egyensúlyt teremtett a szerző és a sztár aggódó jelenléte között a képernyőn. A színész emellett feltűnt a Serpico (1973) és a Amit szemed, szád kíván (1980) című filmekben is.

Színházi pályafutása alatt két Tony-díjra jelölték, többek között Woody Allen: Játszd újra, Sam! című darabjában nyújtott alakításáért. A Broadway világa mellett filmekben és televíziós sorozatokban is rendszeresen feltűnt, és még 2017-ben is szerepelt a Dirty Dancing tévéfilmes feldolgozásában. Utolsó Broadway-szerepét 2009-ben játszotta The Royal Family című darabban.

Roberts 1969-től 1975-ös válásukig Jennifer Lyons házastársa volt. Lánya, Nicole gyászolja.