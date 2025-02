A súlyos motorbaleset majdnem a legenda életébe került

Az alkotás Bob Dylan korai New York-i éveit követi nyomon, egészen a rocktörténeti jelentőségű, 1965-ös Newport Folk Festivalon való fellépéséig. A filmben találkozhatunk a névtelen, de egyre nagyobb sztárrá váló fiatal dalszerzővel, aki költői, különleges és rendszerellenes dalszövegeivel rövid időn belül nemzedéke egyik legnagyobb ikonjává vált.

Az alkotás csúcspontját az a rocktörténeti pillanat jelenti, amikor az ikon akusztikus gitárról elektromosra váltott, és előadta minden idők egyik legfontosabb dalát, Like a Rolling Stone című szerzeményét New Portban.

A közép-nyugati srác

Bob Dylan 1941. május 24-én született a Minnesota állambeli Duluthban. Hibbing városában nőtt fel középosztálybeli zsidó családban. Tinédzserkorától játszott különböző együttesekben, idővel egyre jobban érdekelte az amerikai folkzene és a blues. Woody Guthrie volt az egyik bálványa. A beatkorszak és a modernizmus költői,

Jack Kerouac és Allen Ginsberg szintén nagy hatással voltak rá.

New Yorkba költözött, ahol elkezdett fellépni különböző Greenwich Village-i klubokban és kávézókban. A producer, John Hammond segítségével aláírt egy lemezszerződést, és 1962-ben meg is jelent az első albuma. A rá következő években sorban jöttek ki nagy hatású lemezei, 1965-ben a Bringing It All Back Home és a Highway 61 Revisited, 1966-ban a Blonde on Blonde, 1975-ben a Blood on the Tracks. A munkatempója később sem lankadt, még 2020-ban is jelent meg listavezető nagylemeze.

A motorbaleset

A Sehol se otthon című film 1965-ös emblematikus fellépéséig követi Bob Dylan karrierjét, arról a drámai eseményről már nem tudósít, hogy egy évvel később majdnem életét vesztette egy motorbalesetben. Sokan úgy hiszik, hogy a motorbalesete szándékos volt, és így akart véget vetni egy számára már terhes és kimerítő turnénak. Mindez nehezen elképzelhető, mert nagyon súlyos sérüléseket szenvedett,

amikor Triumphján motorozott Woodstockban, leesett a gépről, és számos csigolyája eltörött, sÚLYOS AGYRÁZKÓDÁST is SZENVEDETT.

„A baleset jó időre kivont engem a forgalomból. Nem tudtam azt csinálni, amit azelőtt. Amíg felépültem, volt időm jobban megvizsgálni a dolgokat. Már egy jó ideje semmit nem láttam, semmilyen perspektívából. Valószínűleg meghaltam volna, ha úgy folytatom, ahogy addig” – mondta a történekről egy interjúban.

Életrajzi drámájának megjelenése alkalmából különleges kvízzel készültünk, hogy olvasóink tesztelhessék tudásukat, illetve még többet megtudhassanak korunk egyik legnagyobb művészéről.

(Borítókép: Bob Dylan 2015. február 6-án Los Angelesben, Kaliforniában. Fotó: Lester Cohen / WireImage)