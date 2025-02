Nyáry Krisztián még Sztahanovot is büszkévé tenné mostani sikerével

A Jelenkor című folyóirat megmentésére hatalmas összefogás szerveződött az elmúlt hónapokban. Az olvasás szerelmesei, írók, szerzők és különféle szakmai szervezetek szálltak be, hogy kisebb-nagyobb összeggel támogassák a lap túlélését, ami megfelelő állami támogatás híján egyre közelebb került a megszűnéshez. Nyáry Krisztián író most arról számolt be, hogy saját adománygyűjtése a vártnál sokkal jobban alakult. Az eredetileg kitűzött célösszeg mintegy ötszörösét sikerült összeszednie a Jelenkor megsegítésére.