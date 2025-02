Hiába nő a koncertek száma, a csőd szélén a hazai zenészek

Komoly anyagi gonddal küzdenek a hazai zenészek, annak ellenére, hogy egyre többet koncerteznek. Legutóbb erről az EJI elnökével, Gyimesi Lászlóval beszélgettünk, most pedig két hazai zenei vállalat, az Astro Music és a Gold Record egy-egy szakemberét kérdeztük a helyzetről, a gazdasági okokról, illetve arról is, hogy mi okozhatja a problémát és mire lehet számítani a jövőben.

A fellépések száma és volumene miatt azt gondolhatnánk, hogy jó helyzetben vannak a hazai zenészek. Mégis, ha azokat az előadóművészeket nézzük, akiknek fő bevételi forrásuk az élő koncertekből fakad, akkor évről évre borúsabb a helyzet. Nemrég az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület elnökével, Gyimesi Lászlóval beszélgettünk a probléma gyökeréről.

Akkor a szakember azt mondta, hogy több tényező együttes hatása okozza a jelenlegi problémákat. Egyaránt gondot jelent az infláció, az elmúlt időszakban megváltozott adózási rendszer, a kormány egyes pénzügyi intézkedései – mint amikor elvonja az önkormányzatok anyagi forrásait, amit kultúrára költhetnének –, közben pedig a zenészek jogai sem mindig elegendőek vagy épp tökéletesen érvényesíthetőek.

Ha akarom, meg lehet oldani. Ha nem akarom, akkor ráhagyom, és majd valami történik. Most ebben az állapotban vagyunk

– fogalmazott akkor az adózási rendszerek kapcsán Gyimesi László.

Megkerestük a hazai zenei piac két jelentős résztvevőjét, az Astro Musicot, ami olyan előadókkal dolgozik együtt, mint a Valmar és Manuel, illetve a Gold Recordot, ami olyan művészekkel szerződött korábban, mint a Blahalouisiana vagy a Margaret Island.

Nehéz tartani a lépést

Sticza Gergő, az Astro Music egyik alapítója kérdésünkre elmondta, hogy hiába nőtt a koncertek száma és volumene az elmúlt időszakban, ráadásul a jegyárak sem ragadtak le a több évvel korábbi szinten, egy-egy projekt színpadra állítása egyre drágább, amit a projektben résztvevők, koncertszervező promóterek, menedzsmentek és a zenészek is éreznek.

Az, hogy nagyobb koncertek vannak, és ezeket drágább jegyáron értékesítik a koncertszervező promóterek, produkciók, sajnos nem tudja teljes mértékben lekövetni a költségvetéssel a másik oldalon. A produkciók egyre nagyobb látványvilágot és a nemzetközi trendeknek megfelelő megoldásokat igényelnek, ezért a technikai beszállítók a folyamatos fejlesztésekkel igyekeznek lépést tartani. Ennek eredményeként a produkciós költségek folyamatosan emelkednek. A produkciók mérete és a műsor minősége is sokat fejlődött, de a jegyárak nem tudnak ehhez felnőni. Itthon, a nemzetközi viszonylatot nézve, nagyon-nagyon olcsó jegyárakkal dolgozunk. A koncertek teljes költségvetésének figyelembevétele mellett a produkciók nem tudnak a session zenészeknek akkorát emelni a bérén, mint amit érdemelnének és aminek örülnének.

A zenekari költségvetéseket turnék és nagykoncertek esetében is úgy alakítják ki, hogy minden érintett számára biztosított legyen a szükséges bérkorrekció. Amennyiben a produkció szintet lép, és ezt a szervezésben, illetve a booking során is érvényesíteni tudják – vagyis magasabb összegért tudják leszervezni a zenekart –, a produkcióban dolgozó zenészek is részesülnek a növekvő bevételekből magasabb bérezés formájában.

Bár igyekeznek versenyképesen tartani a zenészek fizetéseit, Sticza Gergő kiemeli, hogy ennek adottak a keretei, mivel évről évre egyre több extra költség jelenik meg, amelyek egyszerűen nem engedik, hogy a profit is ennek megfelelően emelkedjen. Ahhoz, hogy egy zenekar folyamatosan a csúcskategóriás produkciók között maradjon, folyamatos megújulásra van szüksége zenei és technikai téren, beleértve a látványvilág fejlesztését is. Minden innováció plusz anyagi ráfordítással jár, miközben a járulékos és humán költségek is folyamatosan emelkednek.

Baksa Csaba, a Gold Record értékesítési vezetője szerint a mostani állapotok a koronavírus-járványhoz vezethetőek vissza. A zenei szcénának megítélt többmilliárdos állami támogatás nem volt oly módon hasznosítható, ahogy az kívülről tűnt, mivel első körben ez a szervezésre és események megrendezésére ment el. Eközben a session zenészek anyagi tartalékai annyira megcsappantak a lezárások alatt, hogy 30-40 százalékos béremelésekre volt szükség, hogy a produkciókat egyben lehessen tartani. Ez jelentősen megterhelte a teljes büdzsét.

Ahogy a session zenészek béreit is próbáltuk folyamatosan növelni, az egyéb szolgáltatók fizetési igényei is hihetetlen mértékben kezdtek megugrani. És ahogy session zenész nélkül, úgy hangtechnikus és fénytechnikus nélkül sem tudunk megcsinálni egy koncertet. A legnagyobb probléma az, hogy a koncertbevétel növekedése nem tud akkora mértékű lenni, amekkora kompenzálni tudná a pénzünk inflálódását a Magyarországon szükséges megélhetéshez mérve

– részletezi Baksa Csaba.

A szakember hozzáteszi, a session zenészek sem tudnak végtelen számú koncertet (a korábbiakhoz mérten 2-3-szor annyi fellépést) vállalni, hiszen időbeli kapacitásuk véges, ráadásul ezek az események sokszor átfedésben is vannak. A Gold Record értékesítési vezetője szerint az előadóművészek intenzív időszaka főként áprilistól októberig, csütörtöktől vasárnapig tart, ami egy csapdaszituáció, hiszen ha még akarnák sem tudnák tovább növelni a fellépésszámot.

A klubban már nem úgy dübörög a rock

Baksa Csaba szerint szintén jelentős probléma, hogy a hazai klubélet nagyjából megszűnt létezni, ami a korábban említett áprilistól októberig tartó időszak másik felét, az ősztől tavaszig tartó hónapokat ki tudta tölteni fellépésekkel. A szakember szerint manapság nem lehet Magyarországon úgy klubkoncertet szervezni, hogy az megélhetési szempontból is megérje a profi zenészeknek.

Elmondása alapján, ha nem jegyáralapú koncertet szerveznek, hanem fix összegért vállalnak fellépést a zenekarok, az sem éri meg minden esetben, mert nehéz megtalálni azt a fix bérezést, amiből a teljes stábot nyereségesen ki lehet fizetni.

Évente 15-20 százalékkal kéne emelni az adott banda értékét, hogy stabilan alkalmazkodjon a gazdasági helyzet változásaihoz, de ez nem minden zenekar esetében lehetséges.

Baksa Csaba szerint az sem segít, hogy az infláció hatása miatt a fogyasztói, koncertlátogatói oldalon sem lett markánsan több a pénz. Csupán jegyáremeléssel nem lehet kompenzálni a növekvő kiadásokat, hiszen a közönség egy idő után nem biztos, hogy hajlandó lenne megfizetni a magasabb árat, ami szintén hátrányosan érintené a fellépőket.

Még egy szakma

Szintén nehezíti a zenészek helyzetét az adózási rendszer, ami a korábban egyszerű, egyénileg könnyen alkalmazható forma helyett jóval bonyolultabbá vált az elmúlt években. A Gold Record értékesítési vezetője úgy fogalmaz:

Ott tartunk, hogy egy zenésznek könyvelője kell legyen, hogy kiigazodjon a rendszeren, bejelentést kell szerezzen, gyakorlatilag belekényszerítik az embert, hogy egy másik szakmát megtanuljon és új tudást sajátítson el, különben nem tud egyről a kettőre jutni. Az lenne a jó, ha visszakapnánk a régi lehetőségeket, mert ez ebben a formában nagyon drága, és nem egy élhető mód.

Sticza Gergő, az Astro Music egyik alapítója kiemeli, hogy az adózási rendszernek az egyik főbb problémája, hogy jelenleg nem lehet általánosan alkalmazni, hiszen zenésze válogatja, hogy melyik adózási forma a neki legmegfelelőbb. Akik több zenekarban dolgoznak, párhuzamosan akár 3-4 produkcióban, nekik megérheti fenntartani egy kft.-t, hiszen magasabb a bevételük, és így el tudják számolni a lehetséges költségeiket. A kata megszűnése sokakat azonban nehézség elé állított, ugyanis a rendszer bonyolódott, amit az előadóművészek nehezen tudnak követni, ráadásul a felmerülő pluszköltségek is hátrányt jelentenek a zenészeknek.

A jogdíjak tekintetében Sticza Gergő elmondta, hogy bár sok esetben fix költséggel dolgoznak, amikor felkérnek egy session zenészt egy projekthez, a nagy átlagot tekintve hozzá szokták adni szerzőként a dalhoz az adott előadót. De ez elsődlegesen attól függ, hogy a kreatív folyamatban mennyire vett részt a művész.

Hová tartunk?

Sticza Gergő szerint a világ változik, a zenei szakma pedig próbál ehhez alkalmazkodni. A jövő bizonytalan, de hiszik, hogy a fiatal előadók sikere kitart hosszú távon:

Azt gondolom, hogy a fiatal zenei produkciók ilyen mértékű fejlődése lehetőséget tud biztosítani, hogy jó bérezést nyújthassunk a saját zenekarainknak, zenészeinknek. Az jól látható, hogy sok újvonalas produkció nem feltétlenül a zenekari vonalt választja, és alapvetően nem hangszeres produkciót épít. Ez nem tesz feltétlenül jót a zenészek anyagi helyzetének. Bár az idei évet már látjuk, olyan világgazdasági helyzetet élünk, ahol nem lehet megmondani, hogy 2-3 év múlva mi fog történni az iparágban. Fontos lenne, hogy az adózási forma is le tudja követni a mostani eseményeket, segítség legyen a zenészek és a zenei szakmát támogató szakemberek részére is, de bizakodóan nézünk a jövőbe.

Baksa Csaba, a Gold Record értékesítési vezetője úgy véli, a zenészek gazdasági helyzetének javítása szempontjából elengedhetetlen lenne, hogy a klubszcéna újra működjön. Emellett azt is fontosnak tartja, hogy a különböző szervezetek, önkormányzatok nagyobb büdzséből tudjanak gazdálkodni, többet forgathassanak vissza a kulturális életbe. Ha ez egy élhetőbb adózási rendszerrel párosulna, akkor az a mostani, elmúlt években sokat fejlődött koncertkultúrával együtt hosszú távon jelentősen tudna javítani a hazai könnyűzenén, zenészeink életén.