Hallgatói forradalom a MOME-n, távozik az egyetem rektora

Ahhoz, hogy belelássunk kicsit a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen (MOME) forrongó indulatok okaiba, 2023 januárjába kell visszautaznunk az időben, hiszen akkor írta ki az egyetem nyílt rektori pályázatát – egyedülálló módon országhatárokon kívülről érkezők számára is –, amellyel új intézményvezetőt kerestek Fülöp József helyére, aki tíz évig (2014. augusztus 1-től 2024. július 31-ig) töltötte be a tisztséget. Látható tehát, hogy az utánpótlás időben elindult, viszont jelentkezőből is volt bőven, és a kiválasztási folyamat is eléggé elhúzódott.

A nyílt pályázatra azért volt szükség a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány elnöke, Böszörményi-Nagy Gergely szerint, mert így az egyetem nemzetközi ismertsége is növekszik kicsit, és szélesíti a kapcsolatrendszerüket is. Az egyetem büszkén kommunikálta még 2023 júniusában (az öt hónapos jelentkezési időszak végeztével), hogy olyan nemzetközi szaktekintélyek adták be pályázatukat, mint

Gisela Loehlein, az Egyesült Államok legjobb egyetemei közé tartozó UC San Diego építészeti és designkarának elnöke;

az olasz Gianfranco Bombaci, a római Instituto Europeo di Design (IED) desig intézetének vezetője;

Calum Nicholson, a jövő nagy társadalmi és ökológiai kérdéseit kutató angol szociálantropológus, a Cambridge-i Egyetem oktatója

és Johan Bettum norvég építészprofesszor, a frankfurti művészeti egyetem programigazgatója.

A magyar pályázók között Can Togay filmrendező és kulturális diplomata, valamint a MOME két, jelenleg is aktív professzora, Koós Pál oktatási rektorhelyettes és Vargha Balázs, a Média Intézet igazgatója is ott volt.

Újfent több hónapos várakozás következett, mígnem 2023 decemberében a kuratórium Koós Pált választotta a MOME következő rektorának, miközben a szenátus – a többkörös meghallgatások után – egyértelműen Vargha Balázst támogatta.

„Döntésünk során együttesen mérlegeltük a szenátusi jelöltállítás eredményét, és a legjelentősebb közösségi támogatottsággal rendelkező pályázók szakmai programját, vállalásait, beleértve az egyes kiemelt jelentőségű intézményfejlesztési kérdésekről, így az Egyetem felvételi mutatóival és a jelenlegi hallgatók képzéseinkkel való elégedettségével, az oktatói és kutatói életpálya fejlesztésével, kiemelten a fiatal oktatók helyzetbe hozásával, az egyetem pénzügyi fenntarthatóságának előmozdításával és az abban viselt rektori felelősséggel, valamint a MOME szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, üzleti és kulturális) partnerségeivel, azok bővítési lehetőségeivel kapcsolatban megosztott elképzeléseiket” – indokolta döntését a kuratórium.

Elégedetlenek a MOME diákjai

Ezután csendesebb időszak következett, ugyanis 2024. július 31-ig még Fülöp maradt a rektor, addig helyettese nyolc hónapos betanulási folyamatát töltötte, hogy felkészüljön a rá váró feladatokra. Az első pár hónap sem keltett még nagy hullámokat, viszont decemberben elkezdett tovább növekedni a feszültség, amikor is a rektor bejelentette, hogy a szerkezeti változásokkal együtt személyi változásokat is eszközölne. Azonban nem azokat ültette pozícióba (az úgynevezett tudásközpontok élére, amelyek a különböző intézeteket és tanszékeket váltják fel a Jövő Egyeteme-projekt keretein belül), akiket a szenátus és más egyetemi szervezetek megszavaztak – legalábbis hétből öt esetben biztosan nem.

A szenátus számon is kérte a rektoron a döntéseket, hogy milyen alapon ad ilyen pozíciót olyan embernek – Szauder Dávidnak –, akinek még diplomája sincs, de Koós szerint „az emberi és szakmai kvalitás fontosabb a papíroknál”.

A szenátus (és nem a rektor) az, amely az egyetemi közösség mindenkori szándékának legitim képviselete útján megtestesíti az egyetemi autonómiát, amelyet a jog alkotmányos szinten garantál

– emlékeztette Koóst egykori vetélytársa, Vargha Balázs. Erre Koós azzal reagált, hogy a döntés joga az övé, a szenátus maximum véleményezhet és javaslatokat tehet. A MOME később cáfolta, hogy a rektor a pályázatokat érvénytelenítette volna, közleményük szerint szakmai indokokra hivatkozva eredménytelennek nyilvánította őket, és újakat írt ki helyettük.

Ez a magyarázat azonban nem elégítette ki a MOME hallgatóit, így január végén aktív matricás kampányba kezdtek, a február 3-i szenátusi ülést pedig tapssal zavarták meg, a rektorba fojtották a szót, és a lemondását követelték.

A rektor és a helyettesei lemondását követelik

A hallgatók mind az egyetem szerkezeti átalakítását, mind a személyi döntéseket problémásnak tartják, így a tapsoláson és a zavarkeltésen kívül szórólapokat is osztogattak az ülésen, amelyeken az általuk illegitimnek tartott rektor és helyetteseinek lemondását követelték, emellett a szenátus autonómiájának helyreállítását és a Böszörményi-Nagy Gergely vezette kuratórium hatalmának csorbítását is zászlajukra tűzték. Véleményük szerint ugyanis a kuratórium kézi vezérléssel működteti az egyetemet.

„A kuratóriumi-rektori önkény következtében a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem polgárai számára megszűntek a biztosítékok az intézmény szakmai és szellemi integritására, elvesztettük bizalmunkat az egyetem vezetésével szemben” – közölte a hallgatókból frissen alakult MOME Front nevű szerveződés. Az akcióban egyébként csaknem kétszáz diák vett részt, pluszban pedig átadták követeléseiket a vezetőségnek, és két hetet adtak azok teljesítésére. A követelések a következők:

az illegitim rektor és helyettesei mondjanak le;

a szenátus döntési jogköreit erősítsék meg, autonómiáját állítsák helyre;

a szenátus ellensúlyozza a rektor és a kuratórium hatalmát;

állítsák helyre a szakmai autonómiát.

Az akció következtében a szenátus úgy ítélte, nincs értelme folytatni az ülést, így nagy többséggel annak berekesztéséről döntöttek.

Egy nappal később, február 4-én Koós Pál már arról tájékoztatott, hogy az egyetem belső békéjének helyreállítása és a kölcsönösen megnyugtató megoldások megtalálása érdekében tárgyalásokat kezdeményez a hallgatói csoporttal. A MOME közleményében azt írta: „Annak érdekében, hogy a tárgyalások bizalmi légkörben és egymás megértésének jegyében indulhassanak el, a rektor felkérte a MOME közösségének két megbecsült polgárát, Babarczy Eszter filozófust, egyetemi docenst, a MOME Szakszervezetének vezetőjét és Mohácsi András szobrászművészt, egyetemi tanárt, hogy hitelességükkel és objektivitásukkal támogatva a folyamatot legyenek a tárgyalás házigazdái és közvetítői.”

Hozzátették, az egyetem vezetésének egységes álláspontja, hogy csak a tárgyalásra való hajlandóság mutathatja meg, hogy a feleket valóban az egyetem érdeke és jövője melletti elkötelezettség vezérli-e.

Az egyetem hallgatói megfogalmazták a követeléseiket

Három nappal később, február 7-én már újabb sajtóközlemény került ki az egyetemtől, amelyben arról írtak, hogy: „Az intézmény fejlesztését az alapítvány kezdettől a MOME közösségével folytatott párbeszéd jegyében végzi. Az egyetem hallgatói által megfogalmazott követeléseket a szenátus jogköreinek megerősítéséről ennek szellemében értékelte. A kuratórium egységes álláspontja szerint egy átfogó megújulási folyamatban a jogok és felelősségek újragondolása legitim és helyes törekvés.”

A fentiek alapján az alapítvány vezetőtestülete egyhangú döntéseket hozott a szenátus jogköreinek megerősítéséről, a testület autonóm mozgásterének kiszélesítéséről. A friss döntések értelmében

az egyetem szervezeti működésének rendjét (SZMR) a fenntartó és a szenátus a jövőben kizárólag konszenzussal változtathatja meg;

az egyetem foglalkoztatási követelményrendszeréről és annak részletszabályairól (FKR és mellékletei, az etikai szabályzat kivételével, de beleértve a kutatásetikai szabályzatot) a jövőben egyedül és teljes egészében az egyetemi szenátus dönt;

az egyetem hallgatói követelményrendszeréről és annak részletszabályairól (HKR és mellékletei) a jövőben egyedül és teljes egészében az egyetemi szenátus dönt;

ha a szenátus által a rektori pozícióra jelölt személy kinevezésével a fenntartó nem ért egyet, akkor a jövőben kötelezően új pályázatot ír ki.

Az alapítvány a szenátus tevékenységéhez, megerősített szerepéhez eredményes munkát kívánt, de ez még mindig nem volt elég, a pénteki nap bőven tartogatott meglepetéseket.

Kopek Gábor, a MOME korábbi rektora és alapítványi tagja, egyetemi tanára is megszólalt az ügyben, arra biztatva a feleket, hogy párbeszéddel minden megoldható, hiába a különböző vélemények és megközelítések. Véleménye szerint az érveket nem csak a mának élve kell értelmezni, ennél messzebbre kell látni a krízishelyzetekben, a napi küzdelmek elé kell helyezni a közösség kohézióját és az egyetem 150 éves jó hírnevét.

A MOME Front listázásról ír

Koós Pál pedig nem hezitált tovább, még aznap bizalmi szavazást kezdeményezett a személyével kapcsolatban, amelyet a MOME Front kommunikációs cselnek nevezett, és továbbra is követeli a rektor és helyetteseinek lemondását.

A Koós Pál által kezdeményezett bizalmatlansági indítvány egy kommunikációs csel, amely párhuzamban áll Böszörményi-Nagy Gergely látszatintézkedéseivel, és amelynek hátterében az egyetem közösségében kialakult általános bizalmi válságra reagáló megfélemlítő listázás és belső egyezkedések állnak

– írták a MOME Front közleményében.

A hallgatók emellett Böszörményi-Nagy Gergelynek is címeztek egy nyílt levelet, amelyben azt állították, a kuratórium elnökeként Böszörményi-Nagy valószínűleg tisztában van azzal, hogy milyen intézkedésekkel lehetne helyreállítani az egyetemi szenátus autonómiáját, „mivel az elmúlt öt év SZMR- és alapítóokirat-módosításaival tudatosan vonta magához azt.”

„Az eddigi kommunikáció sikertelensége nem félreértések vagy a hallgatók hajthatatlanságának következménye, hanem a MOME egyetemi polgárságának többszöri, módszeres infantilizálásának és degradálásának, valamint követeléseik teljes semmibevételének folyománya” – közölte a MOME Front.

Itt tart jelenleg a történet, a MOME Front által a vezetőségnek szabott kéthetes határidő fele már letelt, és úgy tűnik, a kuratórium és a rektor próbálnak engedményeket tenni a követeléseket megfogalmazó diákok felé – viszont a MOME Front közleményéből egyértelművé vált, hogy ezek a lépések még nem elégítik ki a fiatalokat. Sőt egy honlapot is létrehoztak a mozgalomnak, ahol egy számláló mutatja, pontosan mennyi ideje van még Koós Pálnak és helyetteseinek a lemondásra.

A bizalmi szavazást február 11-re, keddre írták ki. A HVG információi szerint a MOME rektora végül mégis kinevezi a három tudásközpont vezetőjét, ugyanakkor a tiltakozó diákok, vagyis a MOME Front nem elégszik meg a lépésével. A maga ellen bizalmatlansági szavazást kérő Koós Pál rektor szenátus által támogatott vetélytársa törvényességi eljárást kezdeményezett: kedd délután végül az egyetem szenátusa nagy többséggel a rektor felmentésére szavazott. A pozíciót Aczél Petra veszi át, aki eddig a távozó Koós Pál helyettese volt.

(Borítókép: A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem épülete 2019. szeptember 6-án. Fotó: Bődey János / Index)