Világsztárok érkeznek hazánkba, oda, ahol senki sem számít rájuk

Hat éve nem történt olyan, hogy külföldi fellépő érkezzen a Művészetek Völgyébe, most azonban megtört a jég. A skót banda, a Franz Ferdinand lesz az összművészeti fesztivál sztárfellépője, ami hatodik, The Human Fear című albumával érkezik hazánkba. A közönség rajtuk kívül természetesen számíthat az itthoni zenei élet krémjére és a számos egyéb programra is.

Bagossy Brothers Company, Blahalouisiana, Bohemian Betyars, Beton.Hofi vagy a Besh o droM – hogy csak a B betűseket említsük. A hazai előadók krémje már biztosan ott lesz a júniusi Művészetek Völgyén, azonban a fesztivál olyan meglepetéssel készült,

amire 2019 óta nem volt példa.

Az összművészeti eseményen lassan hat éve nem lépett fel külföldi sztárbanda, de a hozzánk eljuttatott sajtóközlemény szerint ez idén megváltozik, ráadásul nem is akárhogy. A Franz Ferdinánd ugyanis nemcsak egy tőlük megszokott, energikus fellépéssel készül a magyar nézőknek, hanem új lemezüket, a The Human Feart is most mutatják be először hazánkban.

Magyar inspiráció

A közlemény szerint a zenekar az egyik legfontosabb érzelmet igyekezett megragadni, amitől a legtöbb ember valóban úgy érzi, hogy él. Minden nagy változás, nagy lépés félelemmel jár, a sebezhetőség után viszont felszabadító átélni, ahogy legyőzzük ezt az állapotot. Ebből táplálkozik az új lemezük, és ezt a felszabadultságot akarják átadni közönségüknek is.

A The Human Fear másik érdekessége, hogy magyar vonatkozása is van. A borítót Maurer Dóra Hét elforgatás című képe inspirálta. A zenekar állítása szerint a kép ugyanolyan, mint a zenéjük: közvetlen, intenzív, mély, de sebezhető. Olyan alkotás, ami mellett nem lehet elmenni szó nélkül.

Maurer Dóra és több más hazai kortárs képzőművész alkotását közvetlenül is lehetősége lesz megtekinteni a közönségének,

ugyanis a fesztivál alatt a mintegy 65 alkotással és a művészekkel folytatott beszélgetésekkel várja őket a Völgy kortárs galériája. A zenei programokon túl szinte minden más művészeti ág is képviselteti magát a tíz napban, közel 3000 zenei, színházi, irodalmi és képzőművészeti program kap helyet a nyári eseménysorozaton.