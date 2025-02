Megérkeztek a világsztárok, teljes az idei Paloznaki Jazzpiknik lineup-ja

Ismét széles spektrumát kínálja a jazz-funk-soul-afrobeat szcénának az idei, immár 13. Paloznaki Jazzpiknik. A két utolsó fellépővel tehát végleges az idei lineup.

Judith Glory Hill Grammy-díjas amerikai énekes-dalszerző, akit onnan is ismerhetünk, hogy Michael Jackson egykori duettpartnere és vokalistája volt. Szülei miatt – anyja japán, apja afro-amerikai – Judith angolul és japánul is énekel. A 2000-es évek vokalista korszakát 2010-ben váltotta fel a szólókarrier.

Első sikerét a Spike Lee filmhez, a Red Hook Summerhez írt filmzene hozta el. De Hill szerepelt az Oscar- és Grammy-díjas 20 Feet from Stardom című dokumentumfilmben is, amely a háttérénekesek kevéssé elismert munkáját mutatja be. 2024-ben visszatért a Letters from a Black Widow saját komponálású albumával.

A francia Lehmanns Brothers pedig a hetvenes évek híres jazz-funkját idézi meg, remek afrobeattel átitatva, miközben a hip-hop, a house és a nu-soul visszhangjai is visszaköszönnek dalaikban. Alvin Amaïzo gitáros, Dorris Biayenda dobos, Julien Anglade billentyűs és énekes produkciója minden bizonnyal meghódítja a piknikezőket is. Ha már francia zene, ne feledkezzünk Zazról, aki szintén a fellépők között lesz idén.

Koncertezik a világhírű Lukas Graham supergroup. Egyenesen Brooklynból érkezik a hip-hop, pop, soul virtuóz Kennedy Administration. Közkívánatra visszatér, a legendás Earth, Wind & Fire Experience, de jön az electro-swing nagyágyú csapat, az osztrák Deladap és a világ egyik leghíresebb soul- és R’n’B énekese, az olasz Mario Biondi is újra ott lesz a Balaton-felvidéken.

Persze lesz élet a nagyszínpadon túl esik. A piknik kisebb színpadain is színvonalas produkciók várják majd az érdeklődőket, zömében a hazai jazzvilág utánpótlását lehet megnézni, meghallgatni. E mellett pedig remekül időzített és változatos DJ-szettek hozzák a talpalávalót a táncoslábúaknak.