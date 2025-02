Megkezdődött Salman Rushdie támadójának pere

Megkezdődött a két hétig tartó per, amiben Salman Rushdie támadójának ítéletéről döntenek. Az amerikai-libanoni 27 éves Hadi Matar 2022-ben támadt késsel az íróra, megszúrta a nyakát, arcát és a jobb szemét is. Rushdie épp egy, az írók biztonságáról szóló amerikai konferencián adott volna elő, mikor a szeme sarkából kiszúrta a felé közeledő sötét ruhás és „sötét tekintetű” férfit, aki örökre elvette a látását.

Most találkoztak először az évekkel ezelőtt történt tragikus támadás óta, Rushdie és merénylője, miután az író két hétig feküdt kórházban, először az intenzíven élet-halál között lebegve, a lábával kommunikálva – írja a The Guardian.

A gyanú szerint Hadi Matar több mint tizenkétszer szúrta meg, Salman Rushdie most úgy idézte fel, először azt hitte, a kegyetlen tekintetű férfi többször megütötte, de később:

Észrevettem, hogy nagy mennyiségű vérben fekszem. Az időérzékem elvesztettem, fájt a szemem és a kezem, és világosan éreztem, hogy haldoklom.

Nem tudja, hogy hányszor szúrták meg, feltartotta a kezét, hogy védje magát, de Matar azon keresztül is döfött. Nagyon súlyosan megsérült, nem tudott felállni, elmenekülni, a jobb szemére pedig elvesztette a látását.

Matar védőbeszédében ártatlannak vallotta magát, de a véleménynyilvánítás szabadságára is hivatkozott, a tárgyaláshoz való jogára és a tisztességes eljáráshoz való jogra. Ezekkel az író is egyetértett, de elmondta, hogy korábban soha nem találkozott, vagy beszélt Matarral, és a támadás is csöndben zajlott. A férfi nem szólt hozzá.

Hadi Matart gyilkossági kísérlettel és testi sértéssel vádolják, de a terrorizmus sem zárható ki. A vád szerint az motiválhatta, hogy az Irán által támogatott Hezbollah csoport jóváhagyta a fatvát. A tárgyalóterembe úgy lépett be, hogy azt mondta hangosan „Szabad Palesztina!”. Salman Rushdie-ra 1989. február 14-én mondta ki a fatvát Khomeini ajatollah, vagyis

felhatalmazta az embereket, hogy öljék meg, mert a Sátáni versekben „kifigurázta az iszlámot”.

Mára vérdíjat is kitűztek a fejére, 3,5 millió dollár, ennyi üti a markát annak, aki megöli, de nem csak ő a célpont, hanem a Sátáni versek kiadói, fordítói is. A könyv japán fordítóját megölték, olasz fordítóját megkéselték, norvég kiadójára pedig lövéseket adtak le.