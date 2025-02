Épp csak beléptünk az ajtón, és egy T-rex üvöltött az arcunkba

Az Őslény körút 16. névre keresztelt kiállítás egy újabb színfolt, amivel a lassan végtelen történetté avanzsáló, sosem elkészülő Biodómot igyekszik értelmesen és tartalmasan felhasználni a Fővárosi Állat- és Növénykert. Korábban volt már itt megnyitóesemény, két Fénydóm-installáció, most pedig a dinoszauruszoké a fő szerep.

A kiállítás három lábon áll.

az egyik a sokszor életnagyságú méretben kivitelezett, mozgó, üvöltő őslények hada,

a másik az interaktív elemek,

a harmadik az őslénykutatási ismeretterjesztő rész.

A szervezők törekdtek arra, hogy a kiállítás ne boruljon át okító jellegűvé, de arra is, hogy aki alaposan végigjárja a Biodómot, azt ne lehessen többé megvezetni hollywoodi, alternatív ősgyíkokkal, amiknek jóformán semmi közük sincs valós elődeikhez – igen, tudom, belenyúltak a génjeikbe, ez mindenre elégséges magyarázat kéne legyen.

Nos, a fővárosi őshüllők DNS-én nem változtattak. Igyekeztek minden részletet a jelenlegi, naprakész tudással összeállítani. A szakemberek még azt is bevallották a megnyitóeseményen, hogy a dinók színei sok esetben fiktív elemek, ugyanis nem minden dinoszauruszról lehet tudni az efféle részleteket. Akár az is lehet, hogy gyerekkorunk élénkzöld gumidinoszauruszaival sem rugaszkodtak el totálisan a valóságtól a keleti gyártók... vagy ki tudja.

18 Galéria: Őslény körút 16. Fotó: Kaszás Tamás / Index

Mielőtt az élményből trauma lenne

Apropó, gyerekkor: ha valaki csemetével érkezik a tárlatra, készítse fel őket, mert a dinókat mozgásérzékelővel látták el. Simán lehet, hogy egy chillesen pihengető velociraptor egyszer csak azt mondja, hogy: „WROOOAAAR!”

Ha ehhez hozzávesszük, hogy a kiállított hüllők majd fele meg is mozdul, akkor a kiállítás izgalmas szórakozást jelenthet, de felkészületlenül akár picit ijesztő is egy gyereknek – hiszen a méretarányos T-rex sem éppen pöttöm gyíkocska a hátsó kertből.

Az szintén elég látványos és monumentális, ahogyan szembetaláljuk magunkat egy-egy emeletes családi ház méreteit megszégyenítő Giganotosaurusszal vagy Diplodocusszal.

Ha ehhez hozzávesszük, hogy az összes jól ismert „dinósztár” megjelenik, és néhány olyan példány is, amelyik igazi meglepetés lehet a vendégeknek (hiszen szinte ismeretlenek, mégis küllemileg rendhagyóak), akkor valóban nem unalmas séta végigróni a dóm folyosóit.

18 Galéria: Őslény körút 16. Fotó: Kaszás Tamás / Index

Magyar földre magyar szauruszt!

A Magyar Dinoszaurusz Alapítvány is közreműködött a tárlat létrehozásában, így magyar leletek és a helyi őshüllők is helyet kaptak a Biodóm falai között.

A látogatók megismerkedhetnek akár a kréta korban élt Magyarosaurusszal is. Ősi Attila, az alapítvány elnöke és az ELTE Őslénytani Tanszékének vezetője a megnyitóeseményen elmondta, hogy a bakonyi dinókutatás idén lesz 25 éves, ez a kiállítás pedig remek lehetőség arra, hogy a hazai őslénykutatást megismerhessék a látogatók.

18 Galéria: Őslény körút 16. Fotó: Kaszás Tamás / Index

Sós Endre, a Fővárosi Állat- és Növénykert vezetője, főállatorvosa azt mondta, hogy a kiállítás jelentősége leginkább abban rejlik, hogy a dinoszauruszok évmilliókon át uralták a világot, kipusztulásuk pedig része volt a földtörténet nagy kihalási hullámainak. Eddig a legtöbb ilyen esemény természeti és környezeti hatások miatt történt, most azonban az ember is szerepet játszik benne:

A hatodik kihalási hullám van jelenleg, ami az ember tevékenységével is összefüggésbe hozható.

Az állatkert vezetője azt is elmondta, hogy a tárlaton mintegy 70 dinoszauruszt állítottak ki, céljuk pedig egy családokat bevonzó, egyszerre informatív és szórakoztató program megalkotása volt, hogy értékes és értelmes tartalommal töltsék meg a parlagon maradt Biodómot.

18 Galéria: Őslény körút 16. Fotó: Kaszás Tamás / Index

Sárkányok és virtuális gyíkok

A kiállítás némi fikciós szórakozást is tartalmaz, ami a sárkányösvényen látható. Itt a szakemberek azt vizsgálták, hogy az őshüllők maradványai miként befolyásolták az ókori és középkori folklór és mítoszok alakulását. Előkerül a klasszikus, herkulesi sárkány, ami az aranyalmákat őrzi, és a hidra is, de a keleti hagyományok sárkányemlékeire is kitérnek.

Szintén a kiállítás részét képezi egy VR-élménypark – ami látogatásunkkor még nem volt aktív, így erről sajnos nincs részletesebb tapasztalatunk –, de láttunk dinójelmezbe öltöző embereket is, ami szintén szórakoztató elem. Számos fosszíliát is kiállítottak a szakemberek, köztük az itthon talált dinoszauruszok maradványait, és jó pár informatív rész is akad,

ahol a magyar és nemzetközi őslénykutatást mutatják be az érdeklődőknek.

A kiállítás annyiban is próbál szórakoztatóan ismeretterjesztő lenni, hogy az őshüllők mellett apróbb táblákon érdekességeket írnak le adott lényekről, így megtudni,

hogy mi lehet a Spinosaurusz taraja mögötti igazság,

és mi köze a kobráknak a dinoszauruszokhoz.

Az egyetlen zavar, hogy nem mindenütt könnyű rálelni a táblákra, így egy-egy szobornál sajnos hoppon maradtunk, nem leltük meg a lény nevét és leírását.

18 Galéria: Őslény körút 16. Fotó: Kaszás Tamás / Index

Mégis, összességében igazán szórakoztató és látványos kiállítás az Őslény körút 16., amivel humorosan a Biodóm címére is utalnak (Állatkerti körút 16.). A tárlat, bár alapvetően a családokat célozza, mindenki számára érdekes lehet, akit vonz a dinoszauruszok világa, és szeretne jobban megismerkedni az őslényekkel akár méretarányos formában is.

A kiállítás 2025. február 14-től március 30-ig látogatható a Biodómban.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)