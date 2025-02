Előkerült Petőfi Sándor fiának saját kezűleg írt verse

Petőfi Sándor tragikusan rövid életű fia, Petőfi Zoltán maga is elindult a költői pályán. Életében kevés írása jelent meg, és alig van magánkézben hozzá köthető dokumentum vagy műtárgy. Ezért is különleges az antikvárium.hu következő online árverése, melyen Petőfi Zoltán egyik, saját kézzel lejegyzett verse is szerepel a tételek között.