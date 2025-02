Kommandók szállják meg Révkomáromot Jókai Mór születésnapján

Február 18-án lesz 200 éve, hogy Komáromban megszületett Jókai Mór, a nagy mesemondó – a településrész ma Szlovákiához, Révkomáromhoz tartozik. Persze a magyar prózairodalom talán legkiemelkedőbb zsenijét „nagy mesemondónak” titulálni annyira leegyszerűsítő megfogalmazás, mint ha Picassóról vagy Leonardóról azt írnánk, hogy ügyesen festegetett. Jókai ugyanis sokkal, de sokkal több volt mesemondónál – persze, az is volt –, túlzás nélkül a romantika minimum Victor Hugóval egyenértékű regényíró nagymestereként emlékezik rá az irodalomtörténet.

Jókai méltó helyet foglal el a magyar emlékezettörténetben, miközben a történelem viharainak következtében manapság – illetve nemcsak manapság, hanem már idestova 105 éve, a trianoni békeszerződés aláírása óta – két országban ünneplik február 18-át, születésének kétszázadik évfordulóját.

Nem mindenki tudja, hogy Komárom évszázadokon keresztül valójában a Duna bal partján épült, manapság szlovákul Komarnónak, magyarul Révkomáromnak nevezett település volt. A mai magyar Komárom csak Trianon után kapta meg ezt a nevet, addig Új-Szőnynek hívták.

Nos, Jókai Mór az északi Komáromban született 1825. február 18-án. Száz éve még mindenki ismerte Komáromban a Kacz-házat, Jókai szülőházát, amely a Vármegye utca és a Csapó utca között húzódó, hatalmas telken állt.

A házat Jókay József (így, ypszilonnal) 1812 augusztusában vette bérbe Kacz tulajdonosától, Kacz józseftől, amikor nőül vette a 13 évvel később megszületendő Mór édesanyját, Pulay Máriát. A házat 1826-ig bérelte a családfő. A házasság után két évre született az első fiú, Károly, további két év után Eszter, majd újabb két év elteltével Lajos. Lajoska azonban hároméves korában meghalt, és amikor 1823-ban Mária asszony újabb fiúnak adott életet, őt is Lajosnak keresztelték, aki azonban már egyévesen jobblétre szenderült.

Így érkezett el az 1825-ös esztendő, melynek február havában, a tizennyolcadik napon (a Jókay gyerekek jobbára ebben a hónapban születtek) ismét kisfiúnak adott életet Mária. Annyira becsípődött Jókayéknál a Lajos keresztnév, hogy harmadszor is ezt a nevet akarták adni a kisdednek, de a babonás rokonok lebeszélték merről a bizarr ötletről a szülőket, így lett Mór a nagy mesemondó. Aki az édesapa kedvenc hőséről, Gróf Benyovszky Móricról a Mór nevet kapta a keresztségben február 20-án.

A szomszédok „néma háznak” nevezték Jókay família otthonát, mert bár két utcára is szolgált ajtaja, ablakai mind befelé, az árnyas kertre nyíltak. Valamikor, a vallásüldözés korában, buzgó protestánsok építették a Kacz-házat, s itt tartották titkos istentiszteleteiket; azért rejtették úgy el, lombos akácok és gyümölcsfák közé.

Mindezt már Keszegh Margittól, az észak-komáromi Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület elnökétől tudjuk, aki újjáalakulása, 2000 óta szervezi és irányítja az egyesület munkáját. Merthogy annak idején a Benes-dekrétumok betiltották az egyesületet...

Megtekinthető még a református kollégium, ahol egykoron tanult Jókai, továbbá a nagy író mellszobra az egykori Beöthy-kertben. És a városi temetőben megtekinthetjük Jókai szüleinek sírját.

Jókai Mór 1904. május 5-én hunyt el, miután egy nizzai utazásából hazatérve megfázott. A 80. évében lévő, idős író tüdőgyulladást kapott, amit szervezete már nem tudott legyőzni. Ravatalát – melyet Budapesten a Nemzeti Múzeumban állítottak fel – Lechner Ödön tervezte, innen május 9-én ezrek kísérték a Kerepesi úti dísztemetőben lévő sírjához, ahol örök nyugalomra helyezték. Az író kívánsága szerint fejfáját a saját háza kapujának anyagából készítették.

A leghíresebb komáromi emlékhely azonban természetesen a Jókai-szobor a Duna Menti Múzeum Nádor utcai épületének udvarán, szemben a Szent András templommal. A múzeumnak otthont adó Kultúrpalota historizáló stílusban épült 1913-ban Hültl Dezső tervei alapján.

A szoborállítás gondolata már közvetlenül a nagy író halála után, 1904-ben felmerült. A budapesti temetésen Tuba János komáromi képviselő – miközben egy ládányi komáromi földet bocsátott le a sírba – ígéretet tett a szoborállításra, és így köszönt el Komárom nagy fiától:

Addig is, míg ércbe öltözötten haza hívhatnánk, a viszontlátásra!

Az 1911-ben alakult Jókai Egyesület gyűjtést indított, 1914 nyarára már 16 ezer korona össze is jött, az első világháború kitörésekor azonban ezt a pénzt kötelezően hadikölcsönbe fektették, majd az összeg a háborús vereséggel és a Monarchia összeomlásával elveszett.

Végül 1937-ben sikerült megmintázni és felállítani a szobrot, amelyhez a magyar-csehszlovák viszony javulásával a prágai kormány is hozzájárult 38 ezer koronával. Persze a pénz zömét a csehszlovákiai, azaz felvidéki magyarok adták össze. A szobor elkészítésére kiírt pályázatot Berecz Gyula komáromi szobrászművész nyerte meg, az ő alkotása látható ma is a múzeumkertben. Egyébként kisebb csoda, hogy látható, ugyanis 1945-ben ledöntötték, és be akarták olvasztani, de a közfelháborodás ezt nem engedte. Végül hét évvel később újból felállították, bár a szobor a hányattatás közben megsérült, Jókai egyik ujja letörött, de ezt pótolták – mondta Keszegh Margit.