Budapestre jön a rocklegenda Billy Idol

Visszatér a magyar fővárosba a rockzene ikonikus arca, Billy Idol. Az angol punk-rock előadó 2022-ben játszott utoljára a Budapest Parkban, amikor az időjárás sajnos nem volt kegyes hozzá. Akkor legújabb kiadványával turnézott, most azonban egy friss lemezről is érkeztek pletykák, így minden adott, hogy a júliusi koncertje igazán nagy durranás legyen.

Három éve sem hagyta hoppon a közönséget a Rebel Yell énekese, bár a viharos idő megosztotta a nézőket. A közönség egyik fele eksztázisba esett, de lépten-nyomon azért lehetett panaszos hangokat is hallani. Idén július 8-án érkezik a magyar fővárosba a rocksztár jól megszokott turnézenekarával és gitáros kollégájával, Steve Stevensszel – aki még a Rebel Yell jól ismert szólóját szőtte anno.

Idol 2022-ben Cage és The Roadside című középlemezeivel turnézta végig Európát, utóbbin szerepelt a Bitter Taste című, azóta koncertjein rendszeresen játszott dal. A híresztelések szerint azonban idén sem csak egy rockbulira számíthat a közönség, hiszen több helyről is hallani, hogy új lemezzel rukkolhat elő a rocksztár, ami 2014-es, Kings & Queens of the Underground című albuma óta az első hosszabb kiadvány lenne, amin új, saját dalokat hallhatunk az énekestől.

A név kötelez

A mostani It's a Nice Day to...Tour Again című turnéját egy jópofa videóval harangozta be a zenész, amibe első ránézésre is többet feccöltek, mint sok banda egy teljes klipbe. A videóban néhány zenészkollégája is feltűnik, és a Billy Idoltól megszokott, fura humort kapjuk, ami frappáns felvezetője az új turnénak, pláne ha lemez is érkezik majd hozzá.

A rockzenésszel jó pár dolog történt az elmúlt években. 2023-ban csillagot kapott Hollywoodban a hírességek sétányán, nem rég pedig közös dalt készített számos művésszel (többek közt Billy Ray Cyrusszal, Lara Fabiannal és az Il Divóval), amivel a rákos betegeket próbálják támogatni.

Bár Billy Idol sosem tűnt el tejesen a nyilvánosság elől, 2021 óta egyre többször és több helyen jelenik meg neve vagy hangja, így a mostani események egy új csúcspontja a 2025-ös turné. Ennek keretében a Budapest Parkban is megnézheti őt a hazai közönség július 8-án.