Szakmai konzulensként segíti a Kolibri Színház új igazgatóját a teátrum korábbi vezetője

Örömmel értesítelek bennetek, hogy felkértem Novák Jánost, hogy mint szakmai konzulens segítse, támogassa művészi koncepcióm megvalósulását. János IGENT mondott a felkérésre. Ő is a garancia arra, hogy nem változik a Kolibri profilja, azaz marad csecsemő-, gyermek- és ifjúsági színház, ahogyan az az alapító okiratban is szerepel, és szerepelni fog a következő öt évre megkötendő közös fenntartású színházi szerződés okiratában is. Minden érték, ami az évtizedek alatt a Kolibriban létrejött az ő irányításával, az ő vezetésével jött létre. Ebben természetesen munkatársai is segítették. János nem vállalta volna el a felkérést, ha nem lenne biztos abban, hogy tovább viszem, fejlesztem az általa megkezdett irányvonalat, örökséget. Bízom abban, hogy ezzel a fantasztikus hírrel, Novák Jánossal együtt sikerül megnyugtatnunk az aggódókat, bizonytalankodókat. A profil nem változik!

Ezt a hírt Novák János és én személyesen is elmondjuk a február 19-ei zárt társulati ülésen, ahol számos kérdést átbeszélünk, miután a színház felügyelőbizottságának elnöke, a jelenlegi gazdasági igazgató, valamint a társulatot képviselő Vidovszky György, Nizsai Dániel és Gyevi-Bíró Eszter, a társulat nevében hivatalosan is tájékoztatnak a színház jelenlegi gazdasági helyzetéról. Ez a tájékoztatás elengedhetetlen, hiszen az átadás-átvétel utolsó szakaszába léptünk, ahol az éves beszámoló adatai immáron nyilvánosan is elérhetővé válnak. Novák Jánossal együtt, várakozással és örömmel nézünk a közös tervezésen alapuló munka elé.

Kovács Géza bábművész levélben reagált a hírre, miszerint a Kolibri Színház új igazgatója, Zalán János tudatta, az alapító, jelenlegi direktor, Novák János a továbbiakban szakmai konzulensként támogatja a teátrumban folyó munkát.

Zavarodottságomat szeretném megosztani veletek. No, nem a világ elképesztő változását látva bekövetkező zavaromat, hanem szűkebb , szakmám, a gyermekszínház világában megjelenő hírekből fakadót. Tudom, nyakatekert kissé ez a bevezető, bocsájtsátok meg nekem.

Olyan hírt olvastam tegnap, azaz egy Zalán János által írt, s Novák János nevével is jegyzett levelet, mely rettentően meglepett, vagyis inkább megdöbbentett. Kérdések szakadtak fel bennem. Valóságról, megtévesztésről, megtévesztettségről… Sok mindenről.

Kérdezem magamtól, valóságos-e, hogy a Kolibri alapító igazgatója, szülőatyja, ha már anyja nem lehet, a társulat megkerülésével, annak elárulásával ilyen ígéretet tegyen, amiről a levél szól? Nehezen tudom elképzelni.

Ha igen, akkor óvatosan kérdezem, az általam több évtizede végtelenül tisztelt Novák János, átlátta-e a felkérés – ha volt ilyen- lényegét? Félek, hogy nem.

Akkor mi történt? Elhangzott valami, amit lehet így is, úgy is magyarázni, mindenesetre jól kommunikálható, ígéretszerű valami. Kinek, kinek részéről morális és mentális kérdések vetődnek fel.

Nem hiszem, hogy Novák János tudatosan cserben hagyná a társulatot. Ha igen… Tudom, jön az ellenvetés valahonnan, hogy az értékek megmentése okán, a társulat érdekében vállalná a felkérést. Valóban így történt minden?

Én csak kérdezek, féltve a társulatot, akik talán most elárulva érzik magukat. Féltem Novák Jánost, mert sokakban nehéz gondolatok születnek döntésével kapcsolatosan. Elnézést kell kérnem Zalán Jánostól, de őt most ebben a helyzetben nem féltem.

Jó lenne, ha végre a tisztesség kopogna az ajtónkon, s nem a tisztességtelenség rúgná azt be ablakot törve!

A Kolibri Színház ügyével először az Index foglalkozott. 2024 novemberében lapunk közölte a társulat nyílt levelét, ahogy arról is írtunk, hogy Zalán Jánost a társulat tiltakozása ellenére nevezték ki a gyermek- és ifjúsági színház élére.

A Magyar Színházi Társaság azonnali magyarázatot várt Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős minisztertől, majd nyílt levélben kérte Karácsony Gergely főpolgármestert a kialakult, „rendkívül méltatlan helyzet” megoldására – a Vidnyánszky Attila vezette Magyar Teátrumi Társaság viszont üdvözölte a lépést.

Ezt követően számos fővárosi színházigazgató és a Drámaíró Kerekasztal is aggodalmát fejezte ki. Utóbbi szervezet tagja mások mellett Szakonyi Károly, Egressy Zoltán, Forgách András, Háy János, Visky András, Tasnádi István és Müller Péter is.

A Kolibri Színház ügye szóba került az Index Hankó Balázzsal készített interjújában is: a kulturális és innovációs miniszter elismerte, hogy

hatósági vizsgálat folyik Zalán János korábbi munkahelye, a Pesti Magyar Színház ügyében.

Az interjút követően az ügy tisztázására a Magyar Színházi Társaság nyílt levélben intézett kérdéseket a miniszterhez. A Kolibri Színház igazgatóváltása és jövője téma volt a Fővárosi Közgyűlésben is.

Az ügy az Országgyűlésig is elért. Vadai Ágnes, a DK országgyűlési képviselője korábban írásban kérdezte meg Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős minisztert, hogy a Kolibri Színház élére frissen kinevezett igazgatónak mennyi köze van a Pesti Magyar Színház ügyéhez, amely miatt a Kulturális és Innovációs Minisztérium feljelentést tett ismeretlen tettes(ek) ellen. A kérdésre a miniszter megbízásából Zsigó Róbert államtitkár válaszolt. Zalán János megbízatása a Kolibri Színház élén 2025. március 1-jén lép életbe.