Áll a bál Hollywoodban, az idei Oscar-gála finisében több produkció is „veszélybe került”. Fény derült a legtöbb jelölést kapott film szereplőjének bigott közösségimédia-posztjaira, valamint arra, hogy két rendező is mesterséges intelligenciát használt filmjében. Rengeteg pletyka látott napvilágot arról is, hogy ki áll a szivárogtatások mögött. A legújabb sokat vitatott téma azonban a „kategóriacsalás”, vagyis hogy színészeket olyan kategóriákban jelöltek díjakra, ahol állítólag nincs is keresnivalójuk...