A háborús Budapest, ahogy még sosem láttuk

Bemutatták Adam LeBor „The Last Days of Budapest: Spies, Nazis, Rescruers and Resistance, 1940–1945” című kötetét, amely az első angol nyelvű, hiteles beszámoló a magyar főváros második világháborús történetéről.

„Több mint 25 éve élek Budapesten. Amikor először megérkeztem, éreztem a történelem súlyát ebben a kísérteties városban. Annyi sztorit hallottam életről és halálról, hogy rájöttem, el kell mondanom a város történetét a második világháború első, optimista napjaitól kezdve” – fogalmazott a könyvhöz készült kisfilm elején Adam LeBor, amelyet a bemutató előtt vetítettek le a közönségnek.

2025. február 12-én, Budapest felszabadulásának 80. évfordulója alkalmából mutatták be Adam LeBor brit író-újságíró The Last Days of Budapest című művét, amelyet a londoni The Times januárban a Hét Könyvének választott. A kötet az első angol nyelvű, hiteles beszámoló a magyar főváros második világháborús történetéről.

Az eseményen − ahol a debütáló kötet összes jelen lévő példányát eladták − kutatók és a sajtó képviselői is részt vettek. Az est folyamán Adam LeBor, a Danube Institute kutatója beszélgetett Dr. Calum Nicholsonnal, a Danube Institute kutatási igazgatójával a könyv fogadtatásáról és az írás legizgalmasabb részleteiről.

Személyes történetek

LeBor az eseményen hangsúlyozta, már azelőtt tudta, miről akar írni, hogy nekiállt volna az anyaggyűjtésnek.

A szerzőt elsősorban személyes történetek, például édesapja elbeszélései inspirálták a kötet megírására.

Bár LeBor eleinte úgy tervezte, hogy kizárólag az 1944–45 közötti időszakot veti papírra, érezte, hogy a koncepció nem működik: hiányzott a magyarázó háttértörténet, amelyet muszáj volt megírni. Így történt, hogy a kötetben 1916-ig megyünk vissza az időben.

Elmondta, hogy az ostromról és a holokausztról korábban rengeteg könyv jelent meg, de angolul eddig soha senki nem írt biográfiát a háborús Budapestről, „Európa Casablancájáról”.

Budapest ekkoriban az ideológiák csataterét jelentette: az arisztokrata paloták és a pesti gettók is ugyanazt a megtört várost jelképezték. A szerző igyekezett fikciós technikákat alkalmazni a könyvben, amely erőteljesen karakterközpontú, hiszen a témák valódi személyek történetén keresztül elevenednek meg. A kötet egyik kiemelkedő alakja Andrássy Klára grófnő, aki az ellenállás egyik kulcsfigurája volt.

A szereplők mellett Budapest, a csodálatos, mégis ellentmondásokkal teli város is élő, lélegző entitásként jelenik meg.

Bár Lebort a különösen a magyar zsidóság sorsa foglalkoztatta, a háborús főváros náci ügynökök, kémek, bátor zsidómentők és ellenállók melegágya (is) volt: az ő naplóikból, feljegyzéseikből derül ki, miben különbözött Budapest a többi nagyvárostól.

(Borítókép: Adam LeBor és Dr. Calum Nicholson 2025. február 12-én. Fotó: Szollár Zsófi / Index)