Véget ért a rémálom, már a himbilimbik sem lengedeznek olyan szabadon

A legutóbbi lidércnyomás és az abból fakadó poszttraumás stressz után sem adjuk fel, még mindig keressük a magyar vidék legjobb gyógyfürdőjét. Legutóbbi utunk Tiszakécskére, a Barack Thermal Resortba vezetett, ami purgatóriumnak bizonyult az egri pokol után, talán már nincs is olyan távol a mennyország.

Az Egri Termál- és Strandfürdőben a szó legszorosabb értelmében minden rémálmunk valóra vált. Címszavakban: kosz, penész, hideg gyógyvíz, töpörtyűs medence, szabadon lengő himbilimbik, amiről a jó ízlés jegyében most már egy szót se többet. Az egri intézmény tökéletes példája annak, hogyan ne üzemeltessünk gyógyfürdőt. A fürdőkritikus kénytelen bevallani, hogy a horrorisztikus élmény után nem igazán volt kedve újabb gyógyfürdőt felkeresni. Búcsút akart mondani a haboknak és gőzöknek.

Kergették a múlt árnyai, a manapság divatos és olykor eltúlzott pszichologizálásnak engedve azt is mondhatnánk, hogy poszttraumatikus stressz-szindrómája lett, nincs min csodálkozni. De az isteni gondviselésnek hála már gyógyulófélben van, és ennek köszönhetően – újra bevetették – meglátogatta a tiszakécskei gyógyfürdőt, hivatalos nevén a Barack Thermal Resort Tiszakécskét, ami visszaadta számára a honi fürdőkultúrába vetett csalfa, vak reményt.

A Tisza-parti város gyógyfürdőjéről nem állíthatjuk, hogy impozáns, nem tekint vissza több száz éves múltra, de láthatóan nem is ezekkel a néha hátrányként mutatkozó előnyökkel akar operálni. Érezhetően keveset reklámozott, rejtett kincs akar maradni. Egy egyszerű gyógyfürdő, ami a lehető legtöbbet akarja kihozni adottságaiból, korlátozott lehetőségeiből. Fiatal fürdőről beszélhetünk, ami 2011-ben uniós támogatások révén újult meg, nyerte el mai formáját.

A termálfürdő vize, ami 52 Celsius-fokos gyógyvíz, több mint 1300 méteres mélységből tör elő.

Nemcsak a reumatikus és ízületi bántalmak ellen hasznos, hanem a magas fluorid- és nátrium-hidrogén-karbonát-tartalma miatt egyes nőgyógyászati betegségekre is hatásos, sőt ivókúraszerűen alkalmazva gyomorsavtúltengés ellen is segítséget nyújt.

Pokolból a purgatóriumba

A tiszakécskei intézmény első blikkre kellemes és nyugodt hangulatú gyógyfürdő. Ha az egri gyógyfürdő maga a pokol, akkor a Tisza-partit nyugodtan nevezhetjük purgatóriumnak.

végre Távolodunk, egyre közelebb a mennyei szféra.

Az első benyomás pedig (szerencsére) órákkal később sem változik, persze itt sem tudtak, akartak leszámolni örök nemezisemmel, hovatovább mániámmal, a végtelenül apró, tárolásra aligha alkalmas szekrényekkel, amit egy százforintossal lehet igénybe venni. Természetesen ez jelentős negatívum, hiszen manapság már sokan nem tartanak maguknál aprót, készpénzt, így a szekrényt sem tudják használni, és akkor meg hova tegyék a csak bankkártyát használók, az elektronikusfizetés-pártiak a cókmókot. Ugye? Ezen, azt hiszem, érdemes lenne változtatni.

Egyszerre vicces és siralmas, hogy pozitívumként kell értékelnem, hogy az öltözőben nincsenek csorba székek, letört fogasok, eltűnt ajtók, három réteg szivárványszínű penész, egzotikus dzsuva. Nem állíthatom, hogy a Barack öltözője a legtisztább ezen a világon, de mindent összevetve átlagon felül teljesítenek ezen a területen a korábbi tapasztalatokhoz képest.

Nincsenek rossz szagok vagy másfél méteres vastagságú por az öltözőkabinokban. A vizesblokk elemei tiszták, működnek, modernek. Van szappan! Mindez Eger után tényleg mennyeinek, minimum purgatóriuminak tűnik. És az a legjobb az egészben, hogy a felnőttnapijegy szerintem abszolút megfizethető, ár-érték arányban akár kiválónak is nevezhető, hiszen csak 4100 forintba kerül, durván tíz euróba. Nem kapsz érte túl sok mindent, de amit igen, az hellyel-közzel rendeltetésszerűen működik.

A pezsgés egyensúlya

Az intézményben három beltéri medence található, egy kisebb, játékos elemekkel felszerelt a gyermekeknek van fenntartva, találunk egy pazar úszómedencét, illetve egy közel hatszemélyes élménymedence is rendelkezésre áll. Ezek közül egyértelműen a hatszemélyes jakuzzi a kifejezetten gyenge pont, mert a víz alig, lényegében nem is pezseg.

Pezsgőfürdő bitang pezsgés nélkül?

Kikövezett út „az alkoholmentes sör, a guminő és az önkínzás felé”. Szóval érdemes lenne orvosolni a fájó problémát, és utat engedni a végtelen pezsgésnek, haboknak és gőzöknek. A kültéri élménymedence már kitűnően szuperál, úgy buzog fel benne a jó kis 36 fokos víz, mintha maga Poszeidón lenne érte a felelős. Jótanács: mielőbb létre kell hozni a bel- és a kültér pezsgő egyensúlyát.

Nagy hátrány, hogy a Barackban csak kültéri gyógymedencék vannak, összesen kettő, de jó hír, hogy tágasak, tiszták, és a víz tökéletes, garantált hőfoka (36 és 38 °C) kárpótolja a fürdő közönségét. Meglehetősen remek élmény bennük csobbanni, miközben odakint mínusz egy Celsius-fokot mutat a hőmérő higanyszála.

Igen, az olvasó is kiköveztethette már, hogy a téli időszakban nem egy óriás, százakat befogadni kész komplexumról, hanem családias gyógyfürdőről beszélhetünk, ami jelen esetben csak pozitívumként róható fel.

Csend és nyugalom URALKODIK.

A vendégkör jelentős része gyakorlott fürdőző, akik a csodálatos gyógyvíz miatt érkeznek, nem kiabálnak, vedelnek vadul, étkeznek a medencékben, hanem csak csöndesen, egy-egy vicces megjegyzéssel:

most már forrnak a tyúkok, de mindjárt jönnek a csirkék,

nyugodt légkörben élvezik a valóban (baromi jó a bőrnek és az ízületeknek) áldásos hatásokat. Látogatásunkkor tanulságos történés volt, amikor a fürdőkultúra helyi képviselői finoman jelezték a fiatal külföldi vendégeknek, hogy koktéllal nem szabad ám a medencébe menni. Az udvarias figyelmeztetésre figyelmes választ kaptak – milyen jó lenne, ha mindenütt így kezelhetnénk a hasonló szituációkat.

A fürdőben található vendéglátóegységek széles választékkal bírnak, nincs a máshol már megszokott, olykor elvetemült túlárazás. Olcsó koktélok, házias ételek, finom, valóban olasz kávé. Persze vannak hibák is. A durva beázással például instant illene valamit kezdeni, arról nem is beszélve, hogy egy fürdő mindig lehet tisztább, makulátlanabb. De abban is biztos vagyok, hogy a pihenésre, gyógyulásra vágyó fürdőző jól érezheti magát Tiszakécskén, ezért hét pont jár a tízből a Barack Thermal Resortnak.

